Г-н Госсекретарь, очень приятно находиться здесь вместе с Вами. И я долго ждал, пока мне представится возможность назвать Вас “Г-н Госсекретарь”.

Добрый день всем! Это большая честь вновь вернуться в Государственный департамент и предстать перед взором первого дипломата Бенджамина Франклина.

И, кстати сказать, хочу, чтобы вы знали: я был профессором президентской политики [Школы] Бенджамина Франклина в Пенсильванском университете. И я подумал, они сделали это, потому что мне было столько же лет, сколько ему, но догадываюсь, что нет.

В любом случае, если без шуток, это здорово – находиться здесь и стоять рядом с нашим теперь самым главным дипломатом, Государственным секретарем Тони Блинкеном. Г-н Госсекретарь, благодарим Вас за то, что Вы пригласили нас сегодня. Мы работали вместе более 20 лет. Ваши дипломатические способности уважают как Ваши друзья, так и Ваши соперники во всем мире.

Они знают: когда Вы говорите, Вы говорите от моего имени. Итак, я хочу, чтобы мир сегодня услышал мое послание: Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики.

Как я сказал в своей инаугурационной речи, мы восстановим наши альянсы и вновь будем играть важную роль на мировой арене – не для того, чтобы решать проблемы прошлого, а для того, чтобы решать сегодняшние и завтрашние проблемы. Американское лидерство должно стать ответом на новые проявления авторитаризма, в том числе растущие амбиции Китая, намеревающегося стать соперником Соединенных Штатов, и стремление России нанести ущерб и подорвать нашу демократию.

Мы должны решить новые – сложные проблемы глобального характера, от пандемии до климатического кризиса и ядерного нераспространения, ­которые бросают нам вызов и которые могут быть разрешены только вместе и общими усилиями. Мы не сможем сделать это в одиночку.

Вот что должно быть сделано – мы должны начать с дипломатии, корни которой находятся в демократических ценностях, которые лелеет Америка: защита демократии, лидерство в реализации возможностей, отстаивание основных прав человека, уважение верховенства права, обращение со всеми людьми с достоинством.

Основа нашей глобальной политики – наша глобальная мощь. Это неиссякаемый источник силы. Это непреходящее преимущество Америки.

Хотя многие из этих ценностей в последние годы испытывались на прочность, а в последние недели даже были поставлены на грань, американский народ намерен стать сильнее, преодолев испытания, стать решительнее и быть более подготовленным к тому, чтобы объединить мир в борьбе за дело демократии, потому что мы сами за нее боролись.

В течение нескольких последних дней мы тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами в выработке единой позиции международного сообщества в отношении военного переворота в Бирме.

Я также связывался с лидером [республиканского меньшинства в Сенате] Макконнеллом, чтобы обсудить нашу совместную озабоченность в связи с ситуацией в Бирме, и мы пришли к единому мнению.

Не может быть сомнений: в демократическом обществе сила никогда не должна использоваться для того, чтобы изменить волеизъявление людей или попытаться перечеркнуть результаты честных выборов.

Бирманские военные должны отказаться от захвата власти, освободить адвокатов, активистов и должностных лиц, которых они лишили свободы, отменить ограничения на телекоммуникации и отказаться от применения насилия.

Как я уже говорил на этой неделе, мы будем работать с нашими партнерами, чтобы поддержать восстановление демократии и верховенства права и привлечь виновных к ответственности.

За прошедшие две недели я беседовал с лидерами [стран и международных организаций], являющихся нашими ближайшими друзьями, – Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, НАТО, Японии, Южной Кореи, Австралии – о сотрудничестве и наращивании мускул демократических альянсов, которые за последние несколько лет атрофировались из-за того, что ими пренебрегали, и, я бы сказал, злоупотребляли.

Американские союзники – наша главная ценность, а дипломатическое лидерство – это вновь стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами.

Под дипломатическим лидерством мы должны также подразумевать дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и конкурентами, там, где это соответствует нашим интересам и способствует обеспечению безопасности американцев.

Именно поэтому вчера Соединенные Штаты и Россия пришли к соглашению продлить на пять лет новый договор START [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3], чтобы сохранить единственный действующий договор между нашими странами, гарантирующий ядерную стабильность.

В то же время я дал ясно понять президенту Путину, в манере, отличной от моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты сдавались перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан ­– прошли. Мы будем не колеблясь повышать для России цену и защищать жизненные интересы нашего народа. И мы будем более эффективны в отношениях с Россией, когда будем работать в коалиции и координации с другими партнерами-единомышленниками.

Политически мотивированное лишение свободы Алексея Навального и попытки России подавить свободу выражения и мирных собраний вызывают у нас и у международного сообщества глубокую озабоченность.

Г-н Навальный, как и все граждане России, обладает всей полнотой прав, предусмотренных российской конституцией. Он стал мишенью – мишенью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без всяких условий.

И мы также ответим на вызовы, которые создают прямую угрозу нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям, вызовы со стороны нашего самого серьезного конкурента, Китая.

Мы будем противостоять экономическим злоупотреблениям Китая; противодействовать его агрессивным насильственным действиям – чтобы отразить нападения Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальное управление.

Мы готовы работать с Пекином, когда это в интересах Америки. Мы будем соревноваться с позиции мощи, возрождая свою страну, работая с нашими союзниками и партнерами, возобновляя наше участие в международных организациях и восстанавливая доверие к нам и моральный авторитет, которые были в значительной мере утрачены.

Именно поэтому мы начали предпринимать экстренные шаги, чтобы восстановить американское присутствие на международном уровне и вернуть свои лидерские позиции для активизации глобальных действий по решению общих проблем.

В первый же день я подписал документы о намерении вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Мы предпринимаем шаги, руководствуясь примером интеграции климатических целей во все аспекты нашей дипломатии и повышая амбициозность этих целей. Таким образом, мы сможем бросить вызов другим странам, другим крупным источникам выбросов, вплоть до повышения ставки по их собственным обязательствам. В этом году, в День Земли, я буду принимать у себя лидеров по климату на Саммите лидеров в области климата, посвященного решению проблемы климатического кризиса.

Америка должна выступить лидером перед лицом этой экзистенциальной угрозы. И так же, как и в случае с пандемией, это требует глобального сотрудничества.

Мы также возобновили сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, мы сможем повысить глобальную готовность к борьбе с COVID-19, а также выявлять и предотвращать будущие пандемии, так как их число будет расти.

Мы уделяем более тщательное внимание киберпроблемам в нашем правительстве, и назначили первого заместителя советника по национальной безопасности в области кибербезопасности и новых технологий. Мы запускаем срочную инициативу по повышению наших возможностей, готовности и устойчивости в киберпространстве.

Сегодня я объявляю о дополнительных мерах по корректировке курса нашей внешней политики и более эффективному объединению наших демократических ценностей с нашим руководством в сфере дипломатии.

Для начала министр обороны Остин проведет глобальный анализ состояния наших сил, чтобы наше военное присутствие было надлежащим образом согласовано с нашими приоритетами в сферах внешней политики и национальной безопасности. Процесс коснется всех элементов нашей национальной безопасности, при этом госсекретарь Остин и госсекретарь Блинкен будут работать в тесном сотрудничестве.

И во время проведения этого анализа мы остановим запланированный вывод войск из Германии. Мы также направляем наши дипломатические усилия на то, чтобы положить конец войне в Йемене – войне, которая привела к гуманитарной и стратегической катастрофе. Я попросил свою команду на Ближнем Востоке обеспечить нашу поддержку инициативе Организации Объединенных Наций по прекращению огня, открытию гуманитарных каналов и восстановлению мирных переговоров, давно перешедших в латентную стадию.

Сегодня утром госсекретарь Блинкен назначил Тима Лендеркинга, профессионального дипломата, нашим специальным посланником по вопросам конфликта в Йемене. И я ценю его участие. У Тима большой опыт в регионе, и он будет работать с представителем в ООН и всеми сторонами конфликта, добиваясь дипломатического урегулирования.

А дипломатические усилия Тима поддержит USAID, которое работает над тем, чтобы гуманитарная помощь доходила до йеменского народа, страдающего от невыносимого опустошения. Эта война должна закончиться.

И чтобы подчеркнуть нашу приверженность, мы полностью прекращаем американскую поддержку наступательных операций во время войны в Йемене, включая соответствующую продажу оружия.

В то же время Саудовская Аравия сталкивается с ракетными атаками, ударами БПЛА и другими угрозами со стороны поддерживаемых Ираном сил во многих странах. Мы продолжим поддерживать Саудовскую Аравию и помогать ей защищать свой суверенитет, территориальную целостность и свой народ.

Мы также сталкиваемся с кризисом, от которого страдают более 80 миллионов перемещенных лиц по всему миру. Моральное лидерство Соединенных Штатов в вопросах беженцев было точкой консенсуса для двух партий на протяжении многих десятилетий, когда я впервые сюда пришел. Мы зажгли свет – свет свободы угнетенным людям. Мы предоставили убежище тем, кто спасался от насилия или преследований. Наш пример вдохновил и другие страны широко распахнуть свои двери.

Итак, сегодня я подписываю указ о начале трудоемкой работы по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь удовлетворить беспрецедентную глобальную потребность. Потребуется время, чтобы восстановить то, что было так сильно повреждено, но именно это мы собираемся сделать.

Административный указ позволит нам вновь увеличить количество принимаемых беженцев до 125 тыс. человек в течение первого полного финансового года администрации Байдена-Харрис. И я поручаю Государственному департаменту провести консультации с Конгрессом по поводу внесения первоначального взноса по этому обязательству как можно скорее.

И в целях дальнейшего восстановления нашего морального лидерства я также отправляю президентский меморандум агентствам, чтобы укрепить наше лидерство в вопросах ЛГБТКИ и сделать это на международном уровне. Вы знаете, мы позаботимся о том, чтобы дипломатия и иностранная помощь поддерживали права этих лиц, включая борьбу с криминализацией и защиту ЛГБТК-беженцев и тех, кто ищет убежища.

И, наконец, чтобы успешно восстановить нашу дипломатию и сохранить безопасность, процветание и свободу американцев, мы должны воскресить здоровье и моральный дух наших внешнеполитических институтов.

Я хочу, чтобы люди, которые работают в этом здании, а также в наших посольствах и консульствах по всему миру, знали: я ценю ваш опыт и уважаю вас, и я буду вас поддерживать. Наша администрация будет помогать вам выполнять вашу работу, а не делать ее объектом нападок или политизации. Мы хотим проводить серьезные дискуссии, в которых учитываются все точки зрения и есть пространство для выражения несогласия. Именно таким образом мы добьемся наилучших результатов в нашей политике.

С вашей помощью США снова поведут других за собой, не только примером нашей силы, но и силой нашего примера.

Поэтому моя администрация уже приняла меры по восстановлению наших ценностей у себя дома, демократических ценностей в нашем доме.

Буквально через несколько часов после вступления в должность я подписал президентский указ, который отменил отвратительную дискриминацию мусульман, въезжающих в США, повернул вспять запрет на службу трансгендеров в наших вооруженных силах.

И это было демонстрацией нашей приверженности правде, прозрачности и подотчетности. С самого первого дня мы начали проводить пресс-брифинги из Белого дома. Мы возобновили регулярное проведение брифингов здесь, в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Мы не считаем свободную прессу противником, наоборот, она важна, она является залогом здоровья демократии.

Мы восстановили нашу приверженность науке и выработке политики, основанной на фактах и доказательствах. Думаю, Бен Франклин это бы одобрил.

Нами были предприняты шаги по признанию системного расизма и тяжелого наследия белого расизма в нашей стране. Расовая справедливость больше не будет вопросом, которым будет заниматься только одно ведомство, это – дело всего правительства, всей нашей федеральной политики и институтов власти.

Все это важно для внешней политики, потому что мы станем гораздо более заслуживающим доверия партнером благодаря всем этим усилиям, укрепляющим наши демократические основы, когда мы будем проводить Саммит демократических государств на раннем этапе деятельности моей администрации для объединения стран мира ради защиты демократии по всему миру и приостановления появившихся авторитарных тенденций.

Четкого разграничения между внешней политикой и внутренней политикой больше не существует. При любых действиях в своей стране и за границей мы должны учитывать интересы работающих американских семей. Продвижение внешней политики в интересах среднего класса требует неотложных действий, в фокусе внимания которых будет наше внутреннее экономическое возрождение.

Именно поэтому я без промедления выдвинул план спасения Америки – чтобы преодолеть этот экономический кризис. Поэтому на прошлой неделе я подписал президентский указ, укрепляющий нашу политику “Покупай американское”. Именно поэтому я работал с Конгрессом, добиваясь перспективных инвестиций в области исследований и разработки новых технологий.

Эти инвестиции будут способствовать созданию рабочих мест, обеспечат глобальную конкурентоспособность американских товаров и получение дивидендов всеми американцами.

Если мы будем инвестировать в нашу страну и в наше население, если мы своими усилиями докажем, что американские предприятия способны конкурировать и побеждать на международной арене, если правила международной торговли будут справедливыми по отношению к нашей стране, если наши рабочие и интеллектуальная собственность будут защищены, то ни одна страна мира – ни Китай, ни любая другая страна – не сможет с нами сравниться.

Мы инвестируем в дипломатию не только потому, что это будет правильным решением для всего мира. Мы это делаем ради мира, безопасности и благосостояния. Мы это делаем ради собственных интересов. Когда мы укрепляем союзнические связи, мы становимся сильнее и повышаем нашу способность устранять угрозы до того, как они проникают на нашу территорию.

Когда мы инвестируем в экономическое развитие стран, мы создаем новые рынки для наших товаров и снижаем риск нестабильности, насилия и массовых миграций.

Когда мы укрепляем системы здравоохранения в далеких уголках мира, мы снижаем риск возникновения новых пандемий, которые могли бы создать угрозу нашему населению и нашей экономике.

Когда мы выступаем в защиту равноправия людей по всему миру – женщин и девочек, членов ЛГБТК-сообщества, представителей коренных народов, лиц с ограниченными возможностями, представителей всех этнических групп и конфессий, мы также добиваемся того, чтобы эти права наших детей в Америке тоже были защищены.

Америка больше не может себе позволить отсутствовать на мировой арене. Сегодня я пришел в Государственный департамент, у которого такая же долгая и славная история, как у всей страны, потому что дипломатия всегда определяла то, как Америка кует собственную судьбу.

Ибо дипломатия Бена Франклина помогла обеспечить успех нашей революции, видение, заложенное в План Маршала, помогло спасти мир от гибели под обломками войны, и не остались безответными страстные призывы Элеоноры Рузвельт, сформулировавшей смелую концепцию всеобщих прав, которые принадлежат всем.

Идея свободного и взаимосвязанного мира стала возможной благодаря лидерству и ежедневной работе дипломатов всех рангов. Мы страна великих дел. Это возможно благодаря американской дипломатии. Наша администрация готова принять эстафету и снова повести за собой.

Спасибо вам всем. Да благословит вас Бог, да благословит Бог наши Вооруженные силы, наших дипломатов и экспертов в области развития, а также всех американцев, рискующих жизнью.

Пойдем же этим путем! Благодарю вас.