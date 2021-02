A City de Londres —um microestado independente do Reino Unido (de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte)— foi mantida fora do Tratado de saída do Reino da União Europeia. Como resultado, ela perdeu o direito de realizar transações em euros.

As transações efetuadas na City diminuíram mais da metade em um mês, em benefício das bolsas de valores de Amsterdã (Amesterdão-pt), Paris e Nova Iorque.

Londres e Bruxelas prosseguem suas negociações, mas pela evidência, a União Europeia encontrou um muito eficaz meio de exercer pressão sobre seu vizinho.