Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda’dan bağımsız bir mikro devlet olan London City, Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşmasının dışında tutuldu. Bunun sonucunda Euro cinsinden işlem yapma hakkını kaybetti.

Bir ay içerisinde, City’de gerçekleştirilen işlemler, Amsterdam, Paris ve New York borsalarının yararına yarıdan fazla azaldı.

Londra ve Brüksel müzakere etmeyi sürdürüyor ancak Avrupa Birliği burada komşusu üzerinde baskı uygulamak için çok etkili bir yol bulmuş durumda.