London City - en uavhengig mikro-stat innen United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - blir holdt utenfor Treaty on the Kingdoms tilbaketrekking fra Europa-Unionen. Dermed mister de retten til å handle med euro.

På én måned har transaksjonene i London City falt med mer enn halvparten, noe som har vært til fordel for børsene i Amsterdam, Paris og New York.

Forhandlinger mellom London og Brüssel foregår stadig. Men det er allerede klart at Europa-Unionen har funnet en svært effektiv måte å legge press på sin motpart.