Başkan Biden, sağcı inananların neden Trump’a oy verdiğini hiçbir zaman anlamaya çalışmadı. Bu gerçeği her zaman entelektüel bir anormallik olarak gördü. Bu yüzden bugün, QAnon grubunu Washington’un her yerinde Şeytan’ı hayal eden hastalıklı bir tarikata indirgemeye çalışıyor. Her açıklamasında Trump’ın başkanlığını bir hata, geleceği olmayan uğursuz bir parantez olarak göstermeye çalışıyor.

Selefi tarafından oluşturulan Beyaz Saray İnanç Temelli Girişimler Ofisi’nde reform yaptı. Federal desteklerin herhangi bir tarikat lehine kullanılmamasını sağladı. Solcu inançlıların eşgüdümü için genç Joshua DuBois’i buraya yerleştirdi ve onların öne çıkan isimlerinden oluşan bir konseyi ona bağladı: Kendisini herkes için sağlık bakımı davasına adayan Rahibe Traci Blackmon; Faith in Public Life kurucusu Rahibe Jennifer Butler; Sojourners dergisinin editörü ve başkanın ruhani danışmanı Rahip Jim Wallis; Siyahilere yönelik polis şiddetine ve silahlara karşı mücadele veren Papaz Michael McBride; En çok satan yazar Rachel Held Evans, A Year of Biblical Womanhood: How a Liberated Woman Found Herself Sitting on Her Roof, Covering Her Head, and Calling Her Husband Master kitabının yazarı; Religious Action Center Of Reform Judaism müdürü Haham David Saperstein. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dünya Din Özgürlüğü Büyükelçisi olarak atanmıştır; Human Rights Campaign’s Religion and Faith Program ’ın lideri ve ardından Religious Coalition for Reproductive Choice yöneticisi, eşcinsel hakları ve kürtaj hakları mücadelesinin lideri Harry Knox; Inner-City Muslim Action Network yöneticisi Rami Nashashibi. 11 Eylül saldırılarından sonra Müslümanlarla teröristlerin birbirinden ayrı tutulması için kampanya yürüttü.

