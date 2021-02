Das Büro wird von der Baptistin Melissa Rogers geleitet, die am Ende der Amtszeit Obamas schon selbst Direktorin war. Insbesondere hat sie staatliche Subventionen für die Förderung des Rechts auf Abtreibung in der Welt gefördert.

Am Sonntag, dem 14. Februar 2021, hat Präsident Joe Biden per Dekret das Büro des Weißen Hauses für Glaubens- und Nachbarschaftspartnerschaften wieder eingesetzt [ 1 ].

[1] “Executive Order on the Establishment of the White House Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships”, Joe Biden, White House, February 14, 2021.