No Domingo, 14 de Fevereiro de 2021, o Presidente Joe Biden restabeleceu, por decreto, o Gabinete da Casa Branca para as Parcerias Baseadas na Fé e na Vizinhança [1].

Este organismo fora criado pelo Presidente George W. Bush, depois reformado pelo Presidente Barack Obama e dissolvido pelo Presidente Donald Trump.

A existência deste Gabinete suscitou vivíssimas controvérsias. Ele visa, antes de mais, promover o desenvolvimento de associações caritativas religiosas. Primeiro, ajudou escandalosamente os crentes de direita durante o mandato de Bush Jr., depois ajudou também escandalosamente os crentes de esquerda durante o de Obama.

O Gabinete será dirigido pela Baptista Melissa Rogers, que fora já sua directora no fim do mandato de Obama. Aí, ela favoreceu, nomeadamente, as subvenções públicas para a promoção do direito ao aborto em todo o mundo.

Ela será secundada pelo Evangélico Josh Dickson, o qual assistiu Joe Biden durante a campanha eleitoral, e encenou em público a fé deste durante a Convenção Democrata. É o fundador dos Evangélicos pela igualdade no Casamento.