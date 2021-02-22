İnternational Panel on Missile Materials’e göre, İsrail Dimona askeri nükleer santralinde (Negec Nükleer Araştırma Merkezi) yeni tesisler (140’a 50 metre boyutlarında) inşa ediyor.

İnşaat çalışmalarının 2019 başında başladığı bildiriliyor.

İsrail ve Pakistan, « Genişletilmiş Ortadoğu »da stratejik nükleer bombalara sahip olan tek iki devlettir. Suudi Arabistan’da ise sadece taktik nükleer silahlar bulunmaktadır. İran dahil bölgedeki başka hiçbir devlet bu silahlara sahip değildir.