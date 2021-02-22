Türk gizli servisi (MİT) Özbekistan’da Fethullah Gülen örgütü (FETÖ) üyesi iki kişiyi yakaladı.

Türkiye’ye getirildiklerinde, yetkililer Gürbüz Sevilat ve Tamer Avcı adlı bu iki yöneticinin Kürt ayrılıkçı örgütü PKK üyelerine ve Suriye, Irak ve İran’daki kollarına silah sağlamakla sorumlu olduklarını belirttiler.

FETÖ, 15 Temmuz 2016’da CİA adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast planlamıştı. Operasyon başarısızlıkla sonuçlanınca, bunu gerçekleştiren askerler yine başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe gerçekleştirdi. Türkiye, o zamandan beri ABD’de mülteci olarak yaşayan Fethullah Gülen’i yakalamaya çalışsa da bunu başaramadı.

Bir dönem Suriye ve Sovyetler Birliği’nin müttefiki Marksist-Leninist bir hareket olan PKK, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ABD ve NATO’nun müttefiki anarşist bir harekete dönüştü.