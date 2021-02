Secondo International Panel on Fissile Materials, Israele sta costruendo nuovi impianti (circa 140 per 50 metri) nella centrale nucleare militare di Dimona (Centro per la ricerca nucleare del Negev).

I lavori sarebbero cominciati a inizio 2019.

Israele e Pakistan sono gli unici Stati del Medio Oriente Allargato a possedere bombe nucleari strategiche. L’Arabia Saudita ne ha soltanto di tattiche. Nessun altro Stato, incluso l’Iran, ne possiede.