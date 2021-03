Başkan Biden’in Demokrat Partisi, ABD’deki bazı televizyon kanallarının yayınlarını kesmeleri yönünde kablolu yayın şirketlerine yoğun baskı uygulamaktadır.

Yayınlarının kesilmesi istenen kanallar

Fox News;

One America News Network (OANN);

Newsmax.

Her üç televizyon kanalı da Başkan Trump’ı desteklemiş olan siyasi muhalifler olmakla suçlanıyor.

California temsilcileri Anna G. Eshoo ve Jerry Mc-Nerney, büyük kablolu yayın şirketlerine (Comcast, Verizon ve Cox) ve internet platformlarına (Roku, Apple ve Hulu) mektup göndererek onları « dezenformasyon » içerikli yayınlarını durdurmaya çağırdı.

İki parlamenter, 24 Şubat’ta « Ateşi körüklemek: medyada dezenformasyon ve aşırılık » (Fanning the Flames : Disinformation and Extremism in the Media) konulu bir oturum düzenleyen Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi’nin (House Energy and Commerce Committee) üyesidir.

Birleşik Devletler Anayasası, Kongre’nin ifade özgürlüğüne herhangi bir sınır koymasını yasaklamaktadır.