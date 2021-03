Präsident Joe Biden hat persönlich am 25. Februar 2021 die erste Militäroperation seiner Amtszeit genehmigt.

Die US-Armeen haben eine Anlage an der syrisch-irakischen Grenze bombardiert. Nach Angaben des Verteidigungsministers, General Lloyd Austin, wurde sie von schiitischen syrischen Milizen, der Kah’ib Hisbollah und der Kait’ib Sayyid al-Shuhada benutzt.

Diese Angriffe stellen einen eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen dar. Um dies zu rechtfertigen, versichert das Pentagon, dass diese Milizen mit den Anschlägen in Verbindung stehen, die vom 15. bis 22. Februar im Irak auf US-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von US-Unternehmen verübt wurden.

Diese Angriffe waren sehr präzise, um ihre Botschaft zu begrenzen, ohne militärisches Feuer zu provozieren. Sie haben mindestens 17 Tote gefordert.

Diese Bombardierung erfolgte unmittelbar nach einem Appell des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif an seinen syrischen Amtskollegen Faysal Mikdad.

Es scheint, dass diese US-Intervention eine Episode der Gespräche der Biden-Regierung mit dem Iran über die gesamte Region ist. Die angepeilten Milizen führen eine Verbindung zwischen dem syrischen und dem irakischen Theater durch.

Im Gegensatz zur Obama-Regierung würde die Regierung von Präsident Biden akzeptieren, den Iran zum regionalen Gendarmen zu machen, aber nicht die Bildung eines neuen persischen Reiches, das den Libanon, Syrien, Irak und Aserbaidschan einschließt. Es ginge darum, zur Position des Iran unter dem Schah Reza Pahlevi zurückzukehren.

Laut Admiral John Kirby, Sprecher des Pentagon, wurde der Angriff durchgeführt, nachdem das Staatssekretariat verschiedene Partner darüber informiert hatte (wahrscheinlich die anderen Staaten, die Präsident Hassan Rohani in sein Imperiums Projekt plus Russland aufnehmen will). Doch weder das Weiße Haus noch der Nationale Sicherheitsrat, weder das Staatssekretariat noch das Verteidigungsministerium haben geklärt, ob die USA Russland lediglich vorsorglich über ihren Angriff informiert haben oder ob sie Maßnahmen ergriffen haben, um zu verhindern, dass russische Soldaten verletzt werden.