Başkan Joe Biden, 25 Şubat 2021’de görev süresinin ilk askeri operasyonuna bizzat izin verdi.

ABD orduları Suriye-Irak sınırındaki bir tesisi bombaladı. Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu tesisin Suriyeli Şii milisler, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el-Şüheda tarafından kullanıldığını söyledi.

Bu hava saldırıları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin açık bir ihlalidir. Pentagon bu saldırıları haklı çıkarmak için bize bu milislerin 15-22 Şubat tarihleri arasında Irak’ta ABD personeline veya ABD şirketleri personeline yönelik gerçekleşen saldırılarla bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Bu saldırıları, bir sıcak çatışmaya yol açmamak için mesajlarını sınırlamak üzere çok hassas bir şekilde gerçekleştirildi. Saldırılarda en az17 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Bu bombalama, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından gelişti.

ABD’nin bu müdahalesi, Biden Yönetiminin İran’la bölgenin tamamını kapsayacak görüşmelerinin bir aşaması gibi görünüyor. Hedef alınan milisler, Suriye ve Irak harekat sahneleri arasında bir bağlantı sağlıyor.

Başkan Biden, Obama yönetiminin aksine, İran’ı bölgenin jandarması haline getirmeyi kabul edecek, ancak Lübnan, Suriye, Irak ve Azerbaycan’ı içerecek yeni bir Pers imparatorluğunun kurulmasını reddedecektir. İran’ın Şah Rıza Pehlevi yönetimindeki konumuna geri dönülmesi söz konusudur.

Pentagon sözcüsü Amiral John Kirby, saldırının Dışişleri Bakanının çeşitli ortaklara (muhtemelen Başkan Hasan Ruhani’nin imparatorluk planına dahil etmeyi planladığı diğer devletler artı Rusya) haber vermesinden sonra gerçekleştiğini söyledi. Bununla birlikte, ne Beyaz Saray, ne Ulusal Güvenlik Konseyi, ne Dışişleri Bakanı ne de Savunma Bakanı, ABD’nin Rusya’ya saldırılardan önceden haber verip vermediğini veya Rus askerlerinin yaralanmasını önlemek üzere önlemler alıp almadığı noktasını açıklığa kavuşturmadı.