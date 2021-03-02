Энтони Блинкен воспитывался в Париже отчимом, известным адвокатом Самуэлем Пизаром. А в школьные годы он дружил с Робертом Малеем. По возвращении в США от становится неоконсерватором. Права человека он воспринимает в качестве оружия и требует, чтобы все страны их соблюдали, кроме самих США.

Администрация Байдена успела проявить себя во внешней политике.

Госсекретарь Энтони Блинкен принял участие в ряде международных видеоконференций, каждый раз заверяя своих собеседников в том, что «Америка вернулась». Действительно, Соединённые Штаты возобновляют своё участие во всех международных организациях, включая ООН.

Организация объединённых наций

Сразу после вступления в должность президент Байден отказался от выхода из Парижского соглашения по климату и из Всемирной организации здравоохранения. После этого Энтони Блинкен заявил, что США намерены вернуться в Совет по правам человека и занять в нём лидирующие позиции. Более того, он высказался за то, чтобы в Совет могли входить только те страны, которые, по его мнению, соблюдают эти права.

Рассмотрим эти решения более подробно.

Парижские соглашения

Выход США из Парижского соглашения был обусловлен тем, что работы GIEC основывались не на научных, а на политических соображениях, так как они велись высокопоставленными чиновниками, использовавшими учёных в качестве своих советников. Они завершились, не считая обещаний, принятием международного права по ограничению выбросов загрязняющих веществ под контролем Чикагской биржи. Напомним, что эта биржа была создана вице-президентом Аль Гором, а её устав был разработан будущим президентом США Бараком Обамой.

Администрация Трампа никогда не оспаривала изменения климата, но исходила из того, что его причиной, скорее всего, являются не промышленные выбросы парниковых газов, а, например, геофизические процессы согласно теории циклов, сформулированной в XIX веке Милутином Миланковичем.

Возвращение США к Парижскому соглашению вызвало страх у персонала предприятий, осуществляющих добычу сланцевой нефти и газа. Администрация Байдена решила как можно быстрее запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это решение скажется не только на рабочих местах, но и на внешней политике, так как США стали первыми в мире по экспорту нефти.

ВОЗ

Выход США из ВОЗ был обусловлен тем, что главную роль в этой организации стал играть Китай. Генеральный директор этой организации Тедрос Адханом Гебрейесус является членом Народного фронта освобождения Тыграя (поддерживается Китаем). Будучи официальным лицом ООН, он одновременно занимался поставками вооружений тыграйским повстанцам.

В состав делегации ВОЗ по расследованию в Ухане причин возникновения нового коронавируса от США был включен д-р Питер Дасзак, президент НКО EcoHealth Alliance. Однако этот эксперт финансировал работы по исследованию коронавирусов летучих мышей в лаборатории Р4 в Юхане. Так что он и судья, и заинтересованная сторона.

Совет по правам человека

США вышли из Совета по правам человека после того, как администрация Трампа обвинила его в лицемерии. Но на самом деле это сами США в 2011 г. использовали Совет для распространения показаний лжесвидетелей и обвинения «режима Кадафи» в нанесении ударов по восточным кварталам Триполи, чего на самом деле не было. На основании этой информации Совет безопасности принял резолюцию, разрешающую Западу «защитить» народ Ливии от его гнусного диктатора. После успеха этой пропагандистской операции ряд стран и так называемых НКО пытались использовать Совет по правам человека в своих целях, в частности против Израиля.

В ООН Права человека понимают иначе, чем в США. Для последних Права человека – это просто защита людей от произвола власти, что выражается в запрете пыток. А в ООН это, прежде всего, право на жизнь, образование, право на труд и т.д. Что касается Прав человека, Китай достиг значительных успехов в области правосудия и образования и поэтому заслуживает достойного места в Совете, хотя Вашингтон это оспаривает.

Энтони Блинкен недавно вспомнил об убийстве журналиста Хашогги. Речь идёт о том, чтобы не выдавать визы руководителям тех стран, где не соблюдаются права человека в отношении оппозиции. Но что стоит такая позиция, если сами США располагают гигантской системой нанесения точечных ударов и порой не гнушаются использовать её против собственных граждан?

Иран и будущее Ближнего Востока

Администрация Байдена возобновляет переговоры по ядерной сделке 5+1 с Ираном. 9 лет назад в Омане их вместе с эмиссарами аятоллы Али Хаменеи вели Уильям Бёрнс, Джейк Салливан и Уэнди Шерман. Сегодня они соответственно занимают должности директора ЦРУ, советника по нацбезопасности и помощника госсекретаря.

Раньше Вашингтон намеревался устранить президента Махмуда Ахмадинежада и ввергнуть шиитов с суннитами в «войну без конца» (стратегия Рамсфельда-Цебровски). А вождю Революции Хаменеи нужно было избавиться от Ахмадинежада, осмелившегося организовать забастовку против него и подчинить себе во всём регионе всех шиитов.

Итогом переговоров стали манипуляции на президентских выборах 2013 г. и победа произраильского шейха Хассана Роухани. Последний после вступления в должность направляет министра иностранных дел Мохамеда Джавада Зарифа в Швейцарию на переговоры с госсекретарём Джоном Керри и его советником Робертом Маллеем. Речь на этот раз шла о закрытии иранской ядерной военной программы, хотя все знали, что работы по ней уже не проводились. Затем был год тайных переговоров о региональной роли Ирана и восстановлении его функции жандарма Среднего Востока, как это было при шахе Реза Пехлеви. По результатам переговоров был с большой помпой подписан договор об иранской ядерной программе.

Однако в январе 2017 г. новый президент США Дональд Трамп заявляет о выходе из этого договора. После этого президент Роухани обнародует свой план по включению всех шиитских государств (Ливан, Сирия, Ирак и Азербайджан) в единую империю под властью Вождя Революции Али Хаменеи. Администрация Байдена будет вести переговоры скорее всего по этим вопросам.

Однако Соединённые Штаты смогут укрепиться на Среднем Востоке лишь после того, как решат, как они будут действовать в отношении своих соперников – России и Китая. Министерство обороны создало комиссию по этому вопросу и выдаст свои рекомендации в июле этого года. А пока Пентагон будет и дальше продолжать то, что он делает в течение последних 20 лет – вести «войну без конца». Целью последней является устранение всякой возможности сопротивления и, как следствие, уничтожение государственных структур независимо от того, являются страны дружественными или врагами. Говорить о плане Роухани после этого не имеет смысла.

Первые шаги в этом направлении Вашингтон сделал в ноябре 2020 г., то есть за три месяца до вступления президента Байдена в должность. То же самое делала и администрация президента Трампа с Россией, но ей это стоило больших неприятностей, так как при этом нарушался закон Логана. Но на этот раз об этом законе забыли, и никаких преследований не будет, поскольку администрация Байдена единодушно поддерживается всеми, кто что-то значит в Вашингтоне.

Кроме того, переговоры США с Ираном ведутся по восточным правилам. Тегеран и Вашингтон используют заложников, чтобы оказывать друг на друга давление. Или отлавливают шпионов, а иногда простых туристов, которых содержат под стражей и не торопятся с расследованием. Но на Западе с ними лучше обходятся, чем в Иране, где на них постоянно оказывают психологическое давление.

Для начала Вашингтон поддержал свои санкции против Ирана, но отменил их в отношении хуситов в Йемене. Также он закрыл глаза на связи Ирана с Южной Кореей, что позволяет ему действовать в обход эмбарго. Но это ещё не всё.

С 15 по 22 февраля Иран через своих доверенных лиц организовал нападения на американских военных и на компании США в Ираке, чтобы показать, что он в этой стране более легитимен, чем Дядя Сэм. Что до Израиля, то он обвиняет Иран в ракетном обстреле 25 февраля в Оманском заливе танкера, принадлежащего одной из израильских компаний.

Вместо секретариата ответ направил Пентагон, нанеся удары по объектам действующих в Сирии шиитских вооружённых формирований, - своеобразный способ показать, что Соединённые Штаты действуют в Сирии незаконно, но власти этой страны испытывают неудобства в связи с тем, что Иран оказывает помощь не всем сирийцам, а только тем из них, кто является шиитами, и поэтому с этим нужно мириться.

Китай

Угрозу доминирующему положению Соединённых Штатов представляет не Китай, как таковой, а его бурное развитие. Несмотря на свой цинизм, Вашингтон не намерен играть в колониализм британского типа и довести китайцев до голода. По логике, он должен предъявить «мастерской мира» правила по конкуренции. Как это показал президент Трамп, он может это сделать, но не сделает, так как правящий класс получает в силу неравных отношений колоссальные прибыли. И не создал ли госсекретарь Энтони Блинкен консалтинговую фирму WestExec Advisor, чтобы «подружить» транснациональные корпорации с Коммунистической партией Китая?

На самом деле остаётся всего лишь один вариант: предоставить экономике США угасать как можно медленнее и сдерживать при этом военную и экономическую мощь Китая.

Именно поэтому президент Байден во время первого телефонного разговора с президентом Си заверил последнего, что он не будет подвергать сомнению принадлежность Тибета, Гонконга и даже Тайваня Китайской Народной Республике. При этом он дал понять, что будет оспаривать суверенитет Китая на всё Южно-Китайское море. То есть споры по островам Спратли и по другим ранее оставленным островам будут продолжаться.

Но Пекину до этого нет никакого дела. Он продолжает выводить народ из отсталости, от которой до сих пор страдает глубинка. И спустя немного времени тигр обнажит свои когти и распространит своё влияние вдоль нового шёлкового пути. И тогда никто больше не сможет диктовать ему свою волю.

Россия

Россия - это особый случай. Русский народ способен терпеть любые невзгоды и сохранять коллективное сознание, благодаря которому Россия всегда возрождалась из руин. Менталитет русских отличается от менталитета англосаксов, способных на любые злодеяния ради сохранения своего уровня жизни. Прежде всего это касается понятия чести. Первые гордятся своими делами, а вторые - своими завоеваниями.

Даже тридцать лет спустя после развала Советского Союза и установления в России капиталистической системы последняя остаётся для англосаксов заклятым врагом, а это говорит о том, что различие общественных систем не было причиной конфронтации.

Но чтобы там ни говорили, Пентагон допускает войну с Китаем только разве в далёком будущем, а с Россией готов воевать хоть сегодня. Первые удары за время мандата Байдена были нанесены по Сирии – мы об этом упомянули ранее. В силу соглашения по деконфликтингу, американские военные предупредили об этом своих российских коллег. Но сделали они это всего лишь за пять минут до нанесения ударов, так что у русских не было времени предупредить Дамаск. И при этом не было принято никаких мер в отношении того, что не будут ранены или даже убиты российские солдаты.

Соединённые Штаты не могут согласиться с возвращением России на Средний Восток, так как оно несовместимо с их «войной без конца».