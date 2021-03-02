Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun direktörü Klaus Schwab, Great Reset’i (büyük sıfırlama) örgütünün çalışma temalarından biri haline getirerek uluslararası bir üne kavuştu.

Klaus Schwab, Harvard Yönetişim Okulu’nda Henry Kissinger’ın öğrencisiydi.

Daha sonra 70 ve 80’li yıllarda, apartheid Güney Afrika’sının atomik araştırma programında önemli bir rol oynayan Escher-Wyss şirketinin (Sulzer AG tarafından satın alınan) yöneticilerinden biriydi; bu katkı BM Güvenlik Konseyi’nin 418 sayılı Kararına aykırı olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Ekonomik İşler Komiseri Fransız Raymond Barre’nin (Üçlü Komisyon üyesi) yardımıyla, Dünya Ekonomik Forumu’na dönüşen bir iş liderleri çevresinin yaratıcısıydı. Bu isim değişikliği, National Endowment for Democracy’nin (NED/CİA) işveren şubesi Center for International Private Enterprise’ın (CİPE) yardımı ile yapılmıştır. Bu nedenle Schwab, resmi olarak olmasa da, 2016 yılında Bilderbeg Grubu’na (NATO’nun nüfuz organı) uluslararası memuru olarak kayıtlıydı.

Nazi işbirlikçilerinden oluşan bir aileden gelen Klaus Schwab, kendisini « adil küreselleşmenin » destekçisi bir « transhümanist » olarak tanımlamaktadır.