Klaus Schwab, styreleder i World Economic Forum basert i Davos, har fått internasjonal oppmerksomhet ved å gjøre The Great Reset til et viktig arbeidsredskap for organisasjonen.

Klaus Schwab studerte under Henry Kissinger ved Harvard School of Government.

Så på 1970 og 1980-tallet var han administrerende direktør for det sveitsiske ingeniørfirmaet Escher.-Wyss (senere kjøpt opp av Sulzer AG) som spilte en viktig rolle i atomforsknings-programmet til apartheid-styret i Sør-Afrika.

Dette skjedde i strid med FNs sikkerhetsråds resolusjon nr. 418.

Med hjelp fra Europakommisjonen for økonomiske og finansielle saker og den franske nasjonalisten Raymond Barre (medlem av den trilaterale kommisjonen, hvis formål er å skape et tettere samarbeid mellom de tre regionene Europa, Japan og Nord-Amerika) skapte Schwab en gruppe av velstående forretnings-magnater som ble World Economic Forum.

Navne-endringen fikk de til med hjelp fra Center for International Private enterprise (CIPE) og arbeidsgivernes del av National Endowment for Democracy (NED/CIA).

Det er derfor han i 2016 ble registrert med Bilderberg Group (NATOS byrå for innflytelse), som en internasjonal offentlig tjenestemann. Men dette har han aldri vært offisielt.

Han stammer fra en familie som samarbeidet med nazistene, men Klaus Schwab kaller seg selv en «transhumanist», en talsmann for «rettferdig globalisering».