Uma rede de túneis, incluindo um hospital de campanha, foi construída pelos engenheiros da OTAN, com cimento produzido especialmente pela Lafarge [ 1 ], para os jiadistas, em 2015, em violação do Direito Internacional e das Resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU.

[1] “Revelações: a jiade da Lafarge-Holcim”, Thierry Meyssan, Tradução Alva, Rede Voltaire, 29 de Março de 2017.

[2] The Management of Savagery : The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass, Abu Bakr Naji, Harvard University (2006).