L’esercito siriano, che non disponeva di bombe penetranti, non poteva attaccare questo tipo d’installazioni. L’esercito russo ha cominciato a distruggerle sin dall’arrivo in Siria, nel 2014. Con sua grande sorpresa, erano così numerose che gli ci vollero oltre sei mesi per portare a termine l’operazione. Ne esistono tuttavia ancora, anche molto grandi, come quella recentemente distrutta.

[1] “Rivelazioni: il jihad di Lafarge-Holcim”, di Thierry Meyssan, Traduzione Matzu Yagi, Rete Voltaire, 24 marzo 2017.

[2] The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass, Abu Bakr Naji, Harvard University (2006).