Французский министр образования, исследований и инновации Фредерик Видаль потребовала провести исследования по социологии исламо-гошизма в университетах.

В XVI и XVII веках европейцы отличали «публичную сферу», что у всех на виду, от «частной сферы», которая скрыта от посторонних. Однако в XVIII веке Великая французская революция даёт иное толкование этим понятиям. «Личной сферой» становится ваша работа, семья и религия, а «публичной сферой» - политика и государственные дела. После этого религии становятся силой, поддерживающей политиков в их устремлениях, и кажется нелепым, когда политики начинают поддерживать какую-то религию. Магомет был одновременно пророком, политическим лидером и военным предводителем, поэтому его наследие обойти проще всего.

Роухолла Хомейни встретился с Хассаном аль-Банной в 1939 г. в Каире. Они заключили договор о взаимном ненападении и разделили между собой Средний Восток.

Политический ислам

По сути политический ислам представляет собой мобилизацию людей с опорой на мусульманскую религию. Это может осуществляться с помощью различных средств и использоваться для достижения самых разных целей – всё зависит от концептуальных основ религии. Использование религиозных аргументов в политических целях позволяет добиваться беспредельной жертвенности и может быстро скатиться к фанатизму. Арабский язык, в котором большая ценность придаётся не рассуждениям, а эмоциям, делает арабов более восприимчивыми к подобного рода обязательствам.

В ХХ веке британцы потребовали от муфтия Аль-Азара выработать единую версию Корана с целью пресечь суданскую секту Махди. До этого существовало около сорока разных версий Корана. Одновременно они потребовали от Хассана аль-Банны создать тайную организацию Братья-мусульмане по примеру Объединённой великой ложи Англии, чтобы иметь возможность давления на власти Египта. А во время холодной войны ЦРУ внедрило в эту тайную организацию своих агентов Сайеда Ктобу и Саида Рамадана, задача которых состояла в том, чтобы придать джихадизму теоретическую подоплёку.

Современные школы политического ислама возникли сначала в суфизме как средство борьбы против русской и китайской империй, а затем в шиизме как средство борьбы против британской империи. И если суфийская школа примкнула к Братьям-мусульманам, и её возглавил президент Реджеп Тайип Эрдоган, то шиитская школа со всеми этими империями мирно сосуществует. Тем не менее, это не помешало им вместе воевать против русских под знамёнами НАТО в Боснии-Герцеговине. В то время они считали, что разделяют одну и ту же идеологию, но сегодня и те, и другие это отрицают.

Во Франции левые радикалы начинают снова поддерживать исламизм, как раньше поддерживали находившегося здесь в изгнании аятоллу Хоменеи (1978-79 г.). В то время с ним встречались и оказывали ему поддержку Жан-Поль Сартр и Мишель Фоко. Последние полностью разделяли его борьбу против западного империализма, тогда как Збигнев Бжезинский (советник по Национальной безопасности президента Джимми Картера) ошибочно считал её напускной.

Но то, о чём говорится в наши дни, имеет совершенно иную природу. Идеологи левых сил считают всех мусульман авангардом народных масс, каким в XIX веке считали пролетариат. Но это глупо, так как

мусульмане принадлежат к разным социальным классам,

а ислам абсолютно совместим с любой сколь угодно уродливой формой капитализма.

В действительности, левые воспринимают мусульман по-разному и отличают суннитов от шиитов. Первые для них более прогрессивные, тогда как вторые скорее реакционеры. Они поддерживали проамериканского Брата-мусульманина Мохамеда Морси в Египте, но осуждали националиста Махмуда Ахмадинежада в Иране. Но президент Морси не помышлял об улучшении жизни бедняков, тогда как Ахмадинежад с успехом это делал до конца своего срока. Мохамед Морси стал президентом только потому, что стал угрожать смертью членам избирательной комиссии и их семьям [1], тогда как Махмуд Ахмадинежад был избран согласно демократическим правилам. Следует отметить, что исламо-гошисты не определяют себя в отношении внутренних дел лиц, которых они поддерживают, а только в отношении их внешней политики. Они одобряют проамериканский политический ислам и осуждают политический ислам антиимпериалистической направленности.

Исламо-гошизм существует только в странах Запада и в Тунисе. Тунисский политик Монсеф Марзуки, будучи в изгнании, примыкает к Братьям-мусульманам и становится первым после цветной революции президентом Республики. Он будет служить ширмой для исламистского движения Эннахдха вплоть до своего переизбрания в 2014 г.

Революционер Лев Троцкий (1879-1940 г.) служил британским интересам в ущерб России. После конфликта со Сталиным он будет выслан из СССР и поселится в Мехико, где по приказу Сталина будет убит.

Стратегия Национального фонда демократии:

союз троцкистов с исламистами

Поддержка левыми радикалами Братьев-мусульман была организована Национальным фондом демократии (НФД) в 1983 г. в разгар холодной войны. Президент Рональд Рейган приглашает на встречу группу еврейских троцкистов и вовлекает их в борьбу против СССР. Помня о конфликте Троцкого [2] со Сталиным, троцкисты смыкаются с секретными службами «Пяти глаз» (Австралия, Канада, Соединённые Штаты, Новая Зеландия и Соединённое Королевство). Это они организуют Национальный фонд демократии. В силу скандалов, связанных с ЦРУ, часть своих операций они проводят легальным путём. Они набирают троцкистов по всему миру и привлекают их к участию в своих операциях, в частности, на двух театрах военных действий того времени – в Афганистане и в Ливане.

Для противодействия СССР в Афганистане НФД привлекает на свою сторону «французского доктора» (« french doctor») Бернара Кушнера. Он был членом Союза коммунистических студентов Франции, но вышел из этой организации после чистки троцкистов. В Пакистане он будет лечить афганских антикоммунистов и арабских моджахедов Усамы бен Ладена. В то время последним аплодировали как «борцам за свободу».

В это время и, в частности, во время гражданской войны в Ливане, НФД изо всех сил ведёт вербовку. Ему удаётся привлечь на свою сторону отщепенцев из Сирийской коммунистической партии Риада аль-Тюрка, Джорджа Сабра и Мишеля Кило. Эти трое подписывают манифест, в котором Братья-мусульмане объявляются новым пролетариатом, и призывают от их имени к военной интервенции Соединённых Штатов на Средний Восток. Для Сирии это вылилось в восстание Братьев-мусульман в Хаме. Президент Хафез аль-Ассад отдаёт указание арестовать и заключить последних под стражу, пока они не отреклись от своих призывов.

Война в Боснии и Герцеговине предоставит НФД возможность завербовать эссеиста Бернара-Анри Леви. Он станет советником по СМИ президента Али Изетбеговича. Политическим советником у последнего станет неоконсерватор Ричард Перл, а Усама бен Ладен - венным.

В контексте холодной войны не исключено, что все вышеназванные лица искренне считали, что действуют во имя светлого будущего. Однако после развала СССР некоторые из них продолжают и сегодня вести свою гнусную работу.

Так, Риад аль-Тюрк, Джордж Сабра и Мишель Кило во время событий в Сирии становятся рупорами Пентагона. Пользуясь своим коммунистическим прошлым, они убеждают европейских левых в том, что в Сирии якобы была гражданская война, а не атаки джихадистов, набранных со всех концов света. Им даже удалось убедить их в том, что Фронт ан-Нусра (сирийская ветвь Аль-Каиды) является якобы пристанищем сирийских революционеров.

А Бернар Леви, несмотря на свои оправдания Гуантанамо, становится рупором ливийских джихадистов. Он представил Ливийскую Арабскую Джамахирию - режим, навеянный французскими социалистами-утопистами XIX века, как диктатуру. Он поддержал натовские бомбардировки Триполи и назначение одного из предводителей Аль Каиды Абдельхакима Белхаджа руководителем Военного совета Триполи. Он даже обеспечил ему официальный приём в министерстве иностранных дел Франции.

Коллектив против исламофобии во Франции - организация, близкая к Братьям-мусульманам, была распущена в 2020 г., как раз перед тем, как была запрещена французским правительством. Лидеры левых сил принимали участие в манифестациях, проводимых этой организацией.

Теоретизация исламо-гошизма

Исламо-гошизм – это, прежде всего, практика западных спецслужб. В 1994 г. он становится политической теорией, главным разработчиком которой был Крис Харман. Этот британский политический деятель троцкистского толка является членом Социалистической рабочей партии. В 1994 г. он публикует в Socialism International статью под заголовком «The prophet and the proletariat » (Пророк и пролетариат), в которой пытается доказать, что мусульман нельзя относить ни к фашистам, ни к прогрессистам, и что они образуют новый класс пролетариев.

Такие троцкисты, как Клод Харман, поддержали теорию Игаеля Глюкштейна (его зовут также «Тони Клифф») перманентной революции, согласно которой все страны, считающиеся коммунистическими (Китай, Северная Корея и Куба) на самом деле являются сталинскими. Это позволило им одновременно бороться за мировую революцию и осуждать противников США. За это они были исключены из Четвёртого Интернационала. То есть у троцкистов тоже бывают разногласия.

Таким образом, исламо-гошизм объясняется не столько погоней за голосами мусульман, иммигрировавших в Европу, сколько кардинальным изменением ценностей, произошедшим после развала Советского Союза. Роспуск коммунистических партий предоставил свободу действий атлантистам левого толка, и они полностью стали на сторону своих американских покровителей. Они до такой степени слились с ними, что стали участвовать во всех их перипетиях и, в частности, в использовании ислама в политических целях.

Теперь логика спецслужб и идеологические теории существенно изменяются из-за пробуждения американского пуританизма. Пуритане находят у Братьев-мусульман ту же Чистоту, какую они сами исповедуют. Некоторые члены администрации Байдена 13 июня 2013 г. принимали участие в заседании Совета национальной безопасности, на котором в качестве приглашённого лица был представитель Братьев-мусульман шейх Абдалла Бин Байя. Таким образом, существует реальная опасность, что исламо-гошизм будет взят на вооружение политическими партиями при том, что Запад никогда не допускал мысли о том, что первые лица Аль Каиды и ИГИЛ были членами Братьев-мусульман.