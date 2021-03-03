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Когда президент Байден призвал меня на службу, он был уверен, что я понимаю: работа, которую я выполняю для вас состоит в том, чтобы сделать ваши жизни безопаснее, создать возможности для вас и ваших семей и справиться с глобальными кризисами, которые влияют на ваше будущее.

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Сегодня президент Байден представит документ под названием “Временное стратегическое руководство” в области нашей национальной безопасности и внешней политики. Оно дает нашим агентствам, отвечающим за национальную безопасность, первоначальные указания, чтобы они имели возможность принимать необходимые меры по ее обеспечению в период разработки углубленной стратегии национальной безопасности, который займет несколько месяцев. Во этом временном руководстве администрация президента Байдена излагает свое видение глобальной ситуации и объясняет приоритеты нашей внешней политики – как мы будем восстанавливать мощь Америки перед лицом стоящих перед нами вызовов и использовать возможности нашего времени.

Так что в моей первой большой речи в качестве государственного секретаря я собираюсь рассказать вам, как американская дипломатия будет претворять в жизнь президентскую стратегию.

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Мы определили внешнеполитические приоритеты администрации президента Байдена, исходя из необходимости ответить на несколько простых вопросов: в чем состоит значение нашей внешней политики для американских трудящихся и их семей? Что мы должны сделать на международной арене, чтобы быть сильнее у себя дома? И что мы должны сделать у себя дома, чтобы быть сильнее на международной арене?

Ответы на эти вопросы отличаются от ответов, которые можно было дать в 2017 или в 2009 годах. Да, многие из нас с гордостью служили в администрации президента Обамы, в том числе и президент Байден. И мы проделали замечательную работу по восстановлению лидерства Америки в мире и добились трудных дипломатических прорывов, таких как прекращение создания Ираном ядерного оружия и объединение усилий всего мира в решении проблемы изменения климата. Наша внешняя политика шла в ногу со временем, была такой, какой и должна быть эффективная внешняя политика. Но теперь другое время, и наша стратегия и наш подход теперь другие. Мы не просто продолжаем с того места, где мы остановились, так как будто бы и не было прошедших четырех лет. Мы смотрим на мир свежим взглядом.

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Американские лидерство и участие имеют важное значение. Мы слышим сегодня это от наших друзей. Хотим мы того или нет, мир не организуется сам по себе. Когда США отступают, случается одна из двух вещей: либо другая страна пытается занять наше место, но таким способом, который не учитывает наши интересы и ценности; либо, и это может быть еще хуже, никто не пытается – и тогда мы получаем хаос и все связанные с ним опасности. В любом случае, это плохо для Америки.

Другой основополагающий принцип состоит в том, что сегодня нам больше, чем когда-либо, необходимо сотрудничество с другими странами. Ни одна глобальная проблема, которая отражается на вашей жизни, не может быть разрешена самостоятельно ни одной страной мира, даже такой могучей, как Соединенные Штаты. И не существует такой высокой и такой крепкой стены, чтобы остановить перемены, которые трансформируют наш мир.

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Президент Байден обещал осуществлять руководство с помощью дипломатии, потому что это лучший путь справиться с сегодняшними вызовами. В то же время мы будем уверены, что у нас по-прежнему самые мощные в мире Вооруженные силы. Наша возможность осуществлять эффективную дипломатию в немалой степени зависит от нашей военной мощи.

И во всем, что мы делаем, мы настроены не только на прогресс в решении краткосрочных проблем, но и на их решение в корне, и на то, чтобы заложить основу долговременной прочности. Как сказал президент, не только отстраивать, но отстраивать наилучшим образом.

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Во-первых, мы будем сдерживать COVID-19 и укреплять глобальную безопасность здравоохранения.

Пандемия определяет течение нашей жизни уже более года. Чтобы победить, нам во всем мире нужна совместная работа правительств, ученых, бизнеса, сообществ. Никто из нас не будет в полной безопасности, пока большинстве мирового населения не будет иметь иммунитета, так как по мере распространения вирус может мутировать в новые штаммы, которые придут и в Америку. Так что мы обязаны тесно сотрудничать с партнерами и активизировать наши усилия по глобальной вакцинации.

В то же время нам необходима уверенность в том, что мы вынесли правильные уроки и сделали правильные инвестиции в безопасность глобального здравоохранения – включая инструменты для прогноза, предотвращения и прекращения пандемий и укрепления глобальных обязательств своевременно делиться точной информацией – чтобы подобные кризисы никогда не случались в снова.

Во-вторых, мы преодолеем экономический кризис и построим более стабильную и инклюзивную глобальную экономику.

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Нам необходимо проводить правильную политику дома, примером которой могут служить усилия по принятию предложенного президентом пакета мер по облегчению кризиса, как и работа над тем, чтобы глобальная экономика действительно приносила выгоду американскому народу. И под этим я не имею ввиду повышение ВВП или рост на бирже; для многих американских домохозяйств эти меры не значат многое. Я имею ввиду хорошие рабочие места, хорошие доходы и более низкие расходы на домохозяйства для американских трудящихся и их семей.

Мы исходим и того, что мы усвоили трудные уроки. Некоторые из нас ранее выступали за соглашения о свободной торговле, потому что верили, что американцы широко воспользуются их преимуществами и что эти соглашения изменят глобальную экономику таким образом, как мы хотим. У нас были все основания задуматься над этим. Но мы не сделали достаточно для того ,чтобы понять, на ком это может отразиться негативно и как уменьшить их потери, мы не сделали достаточно для того, чтобы выполнить уже заключенные соглашения и помочь большему количеству работников и малому бизнесу в полной мере воспользоваться их преимуществами. И мы не учли тот факт, что правительственные программы, призванные устранить недостатки в торговле, неэффективны.

Теперь наш подход будет другим. Мы будем сражаться за каждое американское рабочее место и за то, чтобы обеспечить права, защиту и интересы американских трудящихся. Мы будем использовать все средства, чтобы удержать другие страны от хищения нашей интеллектуальной собственности или связанного с валютой манипулирования, направленных на получение несправедливых преимуществ.

В-третьих, мы обновим демократию, потому что она находится под угрозой.

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Чем больше мы и все демократии будем способны показать миру, что мы можем предоставить, – не только нашим гражданам, но и друг другу, – тем более эффективно мы сможем опровергнуть ложь авторитарных стран о том, – что их путь лучше удовлетворяет базовые потребности людей и оправдывает их надежды. Наша задача – доказать, что они неправы.

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Мы станем влиятельным примером. Мы будем поощрять других проводить ключевые реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и пресекать несправедливые действия.

Мы будем побуждать к демократическому поведению. Однако мы не будем продвигать демократию путем дорогостоящего военного вмешательства или попыток свергнуть авторитарные режимы силой. Мы испробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями она не руководствовалась, она не сработала. Она дискредитировала «продвижение демократии» и потеряла доверие американского народа. Мы будем действовать иначе.

В-четвертых, мы будем работать над созданием гуманной и эффективной иммиграционной системы.

Прочные границы имеют фундаментальное значение для нашей национальной безопасности, а законы – это основа нашей демократии.

Однако мы также нуждаемся в дипломатическом и просто моральном понимании того факта, что из года в год люди из других стран рискуют всем, чтобы попытаться сюда попасть. Мы должны устранить коренные причины, ввиду которых так много людей покидают свои дома. И в связи с этим мы будем тесно сотрудничать с другими странами, особенно с нашими соседями в Центральной Америке, чтобы помочь им укрепить физическую безопасность и улучшить экономические возможности, дабы люди не чувствовали, что миграция – единственный путь к лучшей жизни их детей.

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Одна из важнейших составляющих нашей национальной идентичности – это то, что мы являемся страной иммигрантов. Мы стали сильнее благодаря тому факту, что трудолюбивые люди приезжают сюда, чтобы учиться, открывать бизнес и обогащать наши сообщества. За последние несколько лет мы об этом позабыли. Мы должны оглянуться назад.

В-пятых, мы активизируем связи с нашими союзниками и партнерами.

Наши союзы – это то, что военные называют «множителями силы». Они представляют для нас уникальную ценность. С ними мы достигаем гораздо большего, чем без них. Поэтому сейчас мы делаем большой рывок, чтобы восстановить связь с нашими друзьями и союзниками – и восстановить партнерские отношения, которые были созданы много лет назад, таким образом, чтобы они соответствовали сегодняшним и завтрашним задачам.

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Мы четко заявляем, что настоящее партнерство означает совместное несение бремени – каждый вносит свой вклад, а не только мы.

В-шестых, мы будет бороться с климатическим кризисом и запустим «зеленую революцию».

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Климатический кризис угрожает всем. Каждый месяц цена его последствий возрастает, и в одиночку мы с ним не справимся. На США приходится 15 процентов выбросов углекислого газа в мире – это значительный объем, который необходимо сократить. Но даже если нам удастся свести его до нуля, это не устранит кризис, так как за оставшиеся 85 процентов отвечают остальные страны мира. Нашему сообществу стран следует вести совместную работу именно над решением таких задач.

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В то же время необходимо подготовить США к процветанию и выполнению роли лидера на растущем глобальном рынке возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день самыми недорогими источниками электроэнергии стали ветряные и солнечные электростанции. Это уже не сектор будущего, ибо будущее уже пришло. Нас опередили другие страны. Необходимо изменить ситуацию и создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест для американцев в сфере возобновляемых источников энергии.

В-седьмых, мы должны закрепить за собой лидерство в сфере технологий.

Глобальная техническая революция уже началась. Лидирующие страны мира соревнуются в разработке и внедрении таких новых технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые повлияют на все стороны нашей жизни: на то, откуда мы получаем электроэнергию, как мы выполняем нашу работу и каким образом ведутся военные действия.

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Но мы знаем, что новые технологии не всегда по определению приносят пользу, и их пользователями не всегда движут благие намерения. Необходимо удостовериться в том, что новые технологии обеспечивают защиту личных данных, содействуют созданию более безопасного и здорового мира, а также способствуют укреплению демократий.

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Вместе с этим мы должны заняться укреплением средств технологической защиты и факторов сдерживания. Достаточно вспомнить масштабную хакерскую атаку SolarWinds на информационные сети государственных учреждений США в прошлом году, чтобы убедиться в том, что наши соперники намерены использовать технологии против нас.

И, в-восьмых, мы пройдем самое крупное геополитическое испытание XXI века – наши отношения с Китаем.

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КНР – единственная страна в мире с достаточным экономическим, дипломатическим, военным и техническим потенциалом, чтобы бросить вызов стабильной, открытой международной системе, то есть всем правилам, ценностям и связям, которые позволяют миру работать так, как мы этого хотим. Именно таким образом мы сможем служить интересам американцев и отражать их ценности.

В случае необходимости наши отношения с Китаем будут основаны на конкуренции, при наличии возможности мы будем сотрудничать, а когда другого выбора нет – мы будем соперниками. Самое главное – это то, что необходимо подходить к взаимодействию с Китаем с позиции силы.

Для этого нужно сотрудничать с союзниками и партнерами, а не унижать их, так как КНР значительно труднее не принимать во внимание нашу коллективную силу. Нужно вновь предпринимать дипломатические усилия, в том числе по линии международных организаций, потому что, когда мы отступаем, Китай заполняет образовавшуюся нишу. Необходимо защищать наши ценности в тех случаях, когда речь идет о защите прав человека на территории Синьцзяна или о пренебрежении демократическими принципами в Гонконге – ибо если мы этого не сделаем, то у Китая еще больше развяжутся руки. Это подразумевает инвестиции в американских рабочих, компании и технологии. Мы также должны требовать обеспечения справедливых условий для конкуренции, потому что в таком случае победа всегда за нами.

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Эти приоритеты также одновременно касаются как внутренней, так и внешней политики. Следует придерживаться именно такого подхода, иначе мы не достигнем цели.

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Границы между «внутренней» и «внешней» политикой размыты более, чем когда-либо на протяжении всей моей профессиональной деятельности, или даже всей моей жизни. Существует тесная взаимосвязь между возрождением внутренней политики и нашей силой на международной арене – и то, как мы работаем, будет отражением данной реальности.