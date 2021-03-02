Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) присоединилось к Государственному департаменту и Министерству торговли США и ввело санкции в ответ на отравление Россией и последующее тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, УКИА включило в санкционный список семь должностных лиц Правительства России: Директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова (Бортников), Начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина (Ярин), Первого Заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко (Кириенко), Заместителя Министра обороны Алексея Криворучко (Криворучко), Заместителя Министра обороны Павла Попова (Попов), Директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова (Калашников) и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (Краснов) в соответствии с Административным указом (АУ) 13661 за работу в качестве должностных лиц Правительства России. УКИА также включило в санкционный список Бортникова на основании АУ 13382 за то, что он действовал или пытался действовать, прямо или косвенно, в интересах или от имени Федеральной службы безопасности (ФСБ).

“Применение Кремлем химического оружия с целью заставить замолчать политического оппонента и запугать других, демонстрирует его вопиющее пренебрежение международными нормами, – заявила Министр финансов США Джанет Йеллен. – Мы присоединяемся к Европейскому союзу (ЕС) в осуждении отравления Алексея Навального, а также его ареста и тюремного заключения Правительством России”.

Сотрудники ФСБ отравили Навального отравляющим веществом нервно-паралитического действия “Новичком”

24 августа 2020 года немецкие врачи объявили, что Навальный был отравлен веществом, которое, согласно результатам анализа лабораторий Германии, Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), позже было идентифицировано как отравляющее вещество нервно-паралитического действия “Новичок”. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия “Новичок” были созданы бывшим Советским Союзом, и Россия – единственная известная страна, применившая это химическое оружие. Ранее Россия использовала вещество нервно-паралитического действия “Новичок” при покушении на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Солсбери (Великобритания). В ответ УКИА ввело санкции в отношении нескольких российских лиц, причастных к нападению на Скрипаля, в соответствии с несколькими полномочиями, а также ввело запреты в соответствии с Законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года.

Соединенные Штаты считают, что ФСБ использовала отравляющее вещество нервно-паралитического действия для отравления Навального, который тяжело заболел 20 августа 2020 года во время поездки после агитации против прокремлевских кандидатов на региональных выборах, состоявшихся в сентябре 2020 года. Навальный в течение многих лет является объектом слежки ФСБ, включая прослушивание телефонных разговоров и скрытое видеонаблюдение.

Европейский союз (ЕС) и Великобритания аналогичным образом заявили, что Навальный подвергался систематическим преследованиям и репрессиям со стороны государственных и судебных органов из-за его видной роли в политической оппозиции, и находился под наблюдением на момент отравления. Учитывая, что отравляющее вещество, которым был отравлен Навальный, доступно только государственным органам России, ЕС и Великобритания пришли к выводу, что отравление было возможным только при участии ФСБ.

Действия Министерства финансов

Сегодняшние действия Министерства финансов дополняют сегодняшние меры ЕС, а также действия, предпринятые в октябре 2020 года Евросоюзом и Великобританией, которые ввели санкции против высокопоставленных должностных лиц Правительства России и российского государственного научно-исследовательского института за их причастность к отравлению Навального.

Андрей Ярин возглавляет кремлевское управление внутренней политики. В этом качестве он отвечает за разработку и реализацию внутриполитических ориентиров. Ярин был включен в оперативную группу Администрации Президента, роль которой заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию.

Сергей Кириенко является Первым Заместителем Руководителя Администрации Президента РФ. Сообщается, что Кириенко является “куратором внутренней политики” Президента Путина.

Алексей Криворучко является Заместителем Министра обороны Российской Федерации. Криворучко ранее был Генеральным директором фирмы “Концерн Калашников”, включенной США в санкционный список. В качестве Заместителя Министра обороны Криворучко несет общую ответственность за вооружения, включая надзор за запасами вооружений и военной техники Министерства.

Павел Попов является Заместителем Министра обороны Российской Федерации. В качестве Заместителя Министра обороны Попов отвечает за исследовательскую деятельность, которая включает в себя надзор и развитие научно-технического потенциала Министерства обороны.

Александр Бортников является Директором ФСБ. Как служба внутренней разведки России, ФСБ участвует в политическом преследовании противников режима Президента Владимира Путина и действует в качестве ключевого политического силовика. УКИА ранее наложило санкции на ФСБ в соответствии с АУ13694 с поправками, внесенными АУ 13757, а также Разделом 224 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) за вредоносную кибердеятельность.

Александр Калашников является Директором ФСИН. ФСИН обвинила Навального в нарушении условий условно-досрочного освобождения, когда он восстанавливался в Германии после отравления, добивалась его ареста и требовала преобразовать условный приговор Навального в фактический тюремный срок.

Игорь Краснов является Генеральным прокурором России. Генеральная прокуратура привлекла Навального к уголовной ответственности и добилась его заключения.

Все семеро из этих должностных лиц были внесены в санкционный список в соответствии с АУ 13661 за то, что они работали в Правительстве России. Кроме того, Бортников был включен в список в соответствии с АУ 13382 за то, что он действовал или пытался действовать, прямо или косвенно, в интересах или от имени ФСБ.

Полномочный представитель Президента Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло также был включен ЕС и Великобританией в санкционный список в октябре 2020 года за его причастность к отравлению Навального. Меняйло ранее был подвергнут санкциям УКИА 20 июня 2014 года в соответствии с АУ 13361 за ответственность или соучастие в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и/или территориальной целостности Украины.

Действия Государственного департамента

Сегодня Государственный департамент включил в санкционный список ФСБ, ГосНИИОХТ, 33-й ЦНИИ, 27-й научный центр, ГРУ и сотрудников ГРУ Александра Евгеньевича Мишкина и Анатолия Владимировича Чепигу в соответствии с Разделом 1(a)(ii) АУ 13382 за участие или попытку участия в деятельности или транзакциях, которые существенно способствовали или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки (включая ракеты, способные доставлять такое оружие), включая любые усилия по производству, приобретению, хранению, разработке, транспортировке, передаче или использованию таких предметов России. ГосНИИОХТ ранее попал под санкции ЕС и Великобритании в октябре 2020 года. Государственный департамент также добавил шесть организаций в Список указанных лиц Раздела 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций в качестве лиц, которые являются частью или действуют в интересах или от имени оборонного или разведывательного секторов Правительства Российской Федерации. Наконец, Государственный департамент ввел финансовые запреты в соответствии с Законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Ознакомьтесь с информационным бюллетенем и заявлением Госдепартамента о сегодняшних мерах.

Последствия санкций

В результате действий Министерства финансов всё имущество и имущественные интересы этих лиц, находящиеся во владении американских лиц, блокируются, и американским лицам, как правило, запрещается совершать с ними транзакции. Кроме того, любые организации, принадлежащие на 50 процентов или больше одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список, также блокируются. Более того, любое иностранное лицо, сознательно содействующее совершению крупной транзакции или транзакций от имени или по поручению одного из этих лиц, рискует подвергнуться санкциям.

Ознакомьтесь с идентификационной информацией о физических и юридических лицах, включенных сегодня в санкционный список.