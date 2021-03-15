Tarihçi Mark Curtis ve gazeteci Matthew Kennard’ın Devlet Başkanı Evo Morales’in devrilmesinin örgütlenmesine ilişin açıklamalarının (2019) ardından, Bolivya’nın eski devlet başkanı Jeanine Áñez, 13 Mart 2021’de gözaltına alınarak hakkında tutuklama kararı verildi.

Áñez, bir yabancı gücün yardımıyla gayrimeşru bir şekilde devlet başkanlığını ele geçirmek ve ülkenin lityum rezervlerini azmettiricilerine teslim etmek amacıyla bir diktatörlük tesis etmekle suçlanıyor.