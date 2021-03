Die westlichen Staaten, die die Forschung zur Behandlung von Covid-19 vernachlässigt haben, um sich ausschließlich auf Impfstoffe zu konzentrieren, stehen vor ihren Rivalitäten.

Nur die Vereinigten Staaten von Präsident Trump und das Vereinigte Königreich von Premierminister Johnson haben einen eigenen Impfstoff, nicht aber die Europäische Union.

Die EU stellt mit Erschrecken fest, dass sie sich nicht nur in Richtung wissenschaftlicher Unterentwicklung bewegt, sondern auch, dass London seine vor dem EU-Beitritt des Vereinigten Königreichs praktizierte imperiale Politik wieder aufgenommen hat. Seit dem Brexit hat Boris Johnson heimlich Präsident Morales in Bolivien gestürzt und die Lithiumreserven dieses Landes erhalten, die Insel Socotra besetzt und einen Militärstützpunkt in der Bab el Mandeb-Meeresenge eingerichtet. Letztlich hat er die Türkei gegen Armenien unterstützt und einen erleichterten Zugang zu den Ölreserven Aserbaidschans erhalten.

Die Vereinigten Staaten, die zusammen mit Präsident Biden angekündigt hatten, sich wieder mit ihren traditionellen Verbündeten zu verbinden und zusammen mit den G7 Staaten die weltweite Verteilung von Covid-Impfstoffen zu organisieren, haben bald ihre wahre Natur offenbart. Sie haben sich geweigert, ihre strategischen Vorräte freizugeben, um der Europäischen Union auszuhelfen.

Nun, von den Verträgen aus, bleibt sie in ihrer Verteidigung vollständig von der NATO - das heißt von den Angelsachsen - abhängig.

Die Europäische Kommission, die unter Verstoß gegen die Verträge die Kontrolle über Impfstoffe in der Union übernommen hatte, beschloss daher, die AstraZeneca-Impfung aus angeblich gesundheitlichen Gründen auszusetzen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur, die allein dafür zuständig ist, hat diese jedoch zugelassen und ihre Entscheidung nicht rückgängig gemacht. Die Europäische Kommission beabsichtigt, sich vor ihrer Illegalität zu retten und das Vereinigte Königreich für den Brexit zahlen zu lassen.

Vier Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien) haben ein Abkommen mit Russland über die Lieferung von Sputnik-V-Impfstoffen unterzeichnet und damit die Angelsachsen herausgefordert.

In der Praxis sollte die Rivalität zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU von der NATO geregelt werden. Andernfalls werden die EU und die NATO aufgelöst, während die amerikanischen und britischen Imperien ihre früheren Partner dominieren werden.

Wie auch immer, das Gleichgewicht der Welt wird durch den Schock der Covid-19 erschüttert sein.