Gli Stati occidentali, che hanno trascurato le ricerche sulle cure del Covid-19 per focalizzarsi esclusivamente sui vaccini, ora devono fare i conti con le rivalità interne.

Soltanto gli Stati Uniti del presidente Donald Trump e il Regno Unito del primo ministro Boris Johnson hanno un proprio vaccino, non l’Unione Europea.

La UE constata con terrore non solo di essere avviata verso il sottosviluppo scientifico, ma anche che Londra ha ripreso la politica imperiale antecedente l’adesione all’Unione. Dopo la Brexit, Johnson ha rovesciato con discrezione il presidente Evo Morales e ottenuto le riserve di litio della Bolivia; ha occupato l’isola di Socotra e installato una base militare nello stretto di Bab el-Mandeb, infine ha sostenuto la Turchia contro l’Armenia e ottenuto un accesso facilitato alle riserve petrolifere dell’Azerbaijan.

Gli Stati Uniti – il cui presidente Joe Biden aveva annunciato di voler riannodare i rapporti con gli alleati tradizionali e organizzare con il G7 la distribuzione mondiale del vaccino anti-Covid – non hanno tardato a mostrare il loro vero volto. Si sono rifiutati di soccorrere l’Unione Europea sbloccando le scorte strategiche di vaccino.

Ora, secondo i trattati, l’Unione Europea continua a dipendere per la propria difesa totalmente dalla NATO, ossia dagli anglosassoni.

La Commissione europea, che aveva preso il controllo dei vaccini nell’Unione violando i trattati, ha quindi deciso di sospendere la vaccinazione AstraZeneca, pretestando ragioni sanitarie. Ebbene, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), l’unica competente in materia, ha approvato il vaccino AstraZeneca e non ha revocato la decisione. La Commissione europea vuole da un lato salvarsi dall’illegalità e dall’altro far pagare al Regno Unito la Brexit.

Quattro Stati membri dell’Unione (Germania, Spagna, Francia e Italia) hanno firmato un accordo con la Russia per l’approvvigionamento del vaccino russo Sputnik V, sfidando in tal modo gli anglosassoni.

La rivalità fra Regno Unito e Unione Europea dovrebbe essere appianata dalla NATO. In caso contrario l’UE e la NATO saranno dissolti e gli imperi statunitense e britannico domineranno i loro ex partner.

L’equilibrio del mondo sarà in ogni caso sovvertito dall’impatto del Covid-19.