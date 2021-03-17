Sadece aşılara odaklanmak için Kovid-19 konusundaki araştırmaları ihmal eden Batılı devletler, aralarındaki rekabetle yüzleşiyor.

Sadece Başkan Trump’ın ABD’si ve Başbakan Johnson’ın Birleşik Krallığı’nın kendi aşıları bulunurken, Avrupa Birliği’nin kendi aşısı yok.

AB, yalnızca bilimsel olarak az gelişmişlik sürecinde olduğunu değil, aynı zamanda Londra’nın Birleşik Krallık’ın AB’ye katılmadan önceki emperyal politikalarını sürdürdüğünü dehşet içerisinde tespit ediyor. Brexit sürecinden beri Boris Johnson, Bolivya’da Devlet Başkanı Morales’i sessizce devirip bu ülkenin lityum rezervlerini ele geçirdi, Sokotra adasını işgal etti, Bab el Mandeb Boğazı’na bir askeri üs kurdu ve son olarak Ermenistan’a karşı Türkiye’yi destekledi ve Azerbaycan’ın petrol rezervlerine daha kolay erişim sağladı.

Başkan Biden ile birlikte geleneksel müttefikleri ile yeniden bağlarını güçlendireceğini ve G7 ile Kovid aşısının küresel dağıtımını örgütleyeceğini açıklayan Birleşik Devletler, gerçek doğasını ortaya koymakta gecikmedi. Avrupa Birliği’ne yardım etmek için stratejik stoklarını serbest bırakmayı reddetti.

Ancak, antlaşmalar dolayısıyla olmasının yanı sıra, savunması de için tamamen NATO’ya –yani Anglosaksonlara– bağımlı olmaya devam etmektedir.

Antlaşmalara aykırı olarak AB içindeki aşıların denetimini ele alan Avrupa Komisyonu, sözde sağlık gerekçeleriyle AstraZeneca aşısının kullanımı askıya almaya karar verdi. Ancak, bu konuda tek başına yargı yetkisine sahip olan Avrupa İlaç Ajansı aşıyı onayladı ve kararını gözden geçirmedi. Avrupa Komisyonu hem kendisini gayrimeşruluktan kurtarmak, hem de Brexit’in bedelini Birleşik Krallık’a ödetmek istiyor.

Avrupa Birliği’nin dört üye ülkesi (Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya), Anglosaksonlara meydan okuyarak, Sputnik V aşısı tedarik etmek üzere Rusya ile bir anlaşma imzaladı.

Aslında, İngiltere ile AB arasındaki rekabet NATO tarafından çözülmelidir. Aksi takdirde AB ve NATO dağılacak, ABD ve İngiltere imparatorlukları ise eski ortaklarına egemen olacaktır.

Her iki durumda da dünyanın dengesi Kovid-19 şokuyla altüst olacaktır.