Министры иностранных дел Российской Федерации, Государства Катар и Турецкой Республики встретились 11 марта 2021 года в г.Дохе для обсуждения сирийского кризиса и возможностей сотрудничества в целях содействия прочному политическому урегулированию.

Министры:

подчеркнули свою приверженность сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с Уставом ООН;

заявили о своей убежденности в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению политического процесса при содействии ООН для оказания поддержки сирийским сторонам в достижении политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике 2012 года;

подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и выступать против сепаратистских планов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также представляющих угрозу для национальной безопасности соседних стран;

отметили важную роль Конституционного комитета и необходимость обеспечения соблюдения сирийскими сторонами его Круга полномочий и Основных правил процедуры. Выразили свою поддержку конструктивному функционированию Конституционного комитета без иностранного вмешательства в его работу;

подтвердили свою позицию в пользу содействия работе Конституционного комитета путем оказания поддержки усилиям специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсена посредством постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и членами Конституционного комитета в целях обеспечения устойчивости и эффективности его работы по подготовке конституционной реформы;

выразили глубокую озабоченность гуманитарной обстановкой в Сирии и последствиями пандемии COVID-19, которая является серьезным вызовом для системы здравоохранения в Сирии и для социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране в целом. В этой связи призвали ООН и ее агентства, в частности, Всемирную организацию здравоохранения, уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии, в том числе в рамках инициативы СОVAX;

отметили необходимость наращивания гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории страны без какой бы то ни было дискриминации, политизации и предварительных условий в целях содействия улучшению гуманитарной обстановки в Сирии и достижению прогресса в процессе политического урегулирования. Призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства активизировать свои усилия на этом направлении;

подчеркнули необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц. В этой связи выразили готовность продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и другими специализированными международными учреждениями;

особо отметили важную роль взаимодействия и поддержки инициатив по укреплению доверия между сирийскими сторонами в вопросе освобождения задержанных лиц, прежде всего женщин, детей и пожилых людей, решение которого способствовало бы продвижению политического процесса за счет формирования позитивной атмосферы в отношениях между сирийскими сторонами на основе взаимного доверия.

Министры иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики выразили признательность Государству Катар за проведение первой консультативной встречи по сирийской проблематике в г.Дохе.

Министры приняли решение поручить специальным представителям трех стран продолжить совместные усилия для достижения общих целей, изложенных в настоящем заявлении.