Die Sultan-Souleymane-Chah Brigade, die sich aus syrischen turkmenischen Kämpfern zusammensetzt und von Offizieren der türkischen Armee geleitet wird, feierte in Jansur (Libyen) den 10. Jahrestag der "Revolution der Freiheit und der Würde" (d.h. nicht die Operation zum Umsturz des syrischen Staates, sondern die türkische Operation der Eroberung der Staaten des erweiterten Mittleren Ostens).

Die Sultan-Souleymane-Chah Brigade wurde in Syrien gegen die nicht-turkmenischen Syrer, in Berg-Karabach gegen die Armenier und in Libyen gegen die Streitkräfte von Cyrenaika eingesetzt.