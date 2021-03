Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu par téléphone aujourd’hui avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et a réaffirmé l’engagement de l’administration Biden envers l’Alliance. Il a exprimé son soutien à l’initiative OTAN 2030 du secrétaire général qui vise à poursuivre le travail d’adaptation de l’Alliance pour faire face aux défis systémiques et transnationaux, notamment les cybermenaces et le changement climatique. M. Sullivan et le secrétaire général ont également parlé des missions de l’OTAN en Afghanistan et en Iraq et de leurs préoccupations communes face aux activités de déstabilisation de la Russie. Ils ont souligné qu’il est important que les Alliés continuent à œuvrer pour améliorer le partage de la charge et ont convenu de travailler en étroite collaboration dans la perspective du sommet de l’OTAN qui se tiendra cette année. M. Sullivan a présenté un aperçu de la réunion du 18 mars à laquelle il participera avec le secrétaire d’État Blinken et des responsables chinois, et s’est félicité du travail réalisé par l’OTAN pour renforcer son dialogue avec les partenaires de la région indopacifique.