Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu par téléphone aujourd’hui avec l’ambassadeur Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique auprès du président français ; le Dr Jan Hecker, conseiller en politique étrangère et de sécurité auprès de la chancelière allemande ; et Stephen Lovegrove, conseiller à la sécurité nationale auprès du Premier ministre du Royaume-Uni. M. Sullivan a réaffirmé l’importance pérenne de l’Alliance transatlantique pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité, ainsi que l’engagement de l’administration Biden à travailler en étroite collaboration avec nos alliés européens. M. Sullivan a présenté un aperçu de la réunion du 18 mars avec des responsables chinois à laquelle il assistera en compagnie du secrétaire d’État Tony Blinken. Les quatre conseillers à la sécurité nationale ont également discuté des priorités communes concernant l’Afghanistan, l’Iran, la Libye, l’Ukraine et la Russie.