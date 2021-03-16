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Источник: « Телефонный разговор Джейка Салливана со своими коллегами во Франции, Германии и Великобритании », Emily Horne, Сеть Вольтер, 16 марта 2021, www.voltairenet.org/article212466.html