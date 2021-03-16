Сегодня Советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с участием Посла Эммануэля Бонна, Дипломатического советника Президента Франции; д-ра Яна Хеккера, Советника Канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности; и Стивена Лавгроува, Советника Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. Г-н Салливан подтвердил непреходящую важность Трансатлантического альянса в преодолении глобальных вызовов в области безопасности, а также приверженность Администрации Байдена тесному сотрудничеству с нашими европейскими союзниками. Г-н Салливан сделал анонс запланированной на 18 марта встречи, которую он и Государственный секретарь Тони Блинкен проведут с китайскими официальными лицами. Четыре советника по национальной безопасности также обсудили общие приоритеты в отношении Афганистана, Ирана, Ливии, Украины и России.
Сеть Вольтер | Вашингтон, Д. С. (США) |
Emily Horne
Porte-parole du Conseil de sécurité nationale US (depuis 2021).
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