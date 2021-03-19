Как заявил Президент США, “Северный поток-2” – невыгодная сделка для Германии, Украины и наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы. Государственный департамент отслеживает усилия по завершению строительства газопровода “Северный поток-2” и оценивает информацию о юридических лицах, которые, как представляется, причастны к этой деятельности.

Как ясно дали понять несколько администраций США, этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на раскол Европы и ослабление европейской энергетической безопасности. Законодательство о санкциях, принятое Конгрессом США в 2019 году и расширенное в 2020 году, пользуется значительной поддержкой со стороны двухпартийного большинства в Конгрессе.

Администрация Байдена привержена соблюдению требований этого законодательства. Госдепартамент повторяет своё предупреждение о том, что любая организация, участвующая в строительстве газопровода “Северный поток-2”, рискует подвергнуться санкциям США и должна немедленно прекратить работы на этом трубопроводе.