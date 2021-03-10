Г-н Председатель и Старший по рангу республиканец в Комитете г-н Маккол, огромное спасибо за теплый прием. Я очень, очень рад вновь оказаться на заседании этого Комитета, вновь оказаться в этом зале. И я действительно ценю возможность поговорить сегодня о внешнеполитических целях и приоритетах Администрации Байдена-Харрис, а также о некоторой ранней работе, которую мы проделали, чтобы попытаться их достичь.

Как я уже отмечал ранее, я привержен работе с Конгрессом – с самого начала, а не только в конце. Я надеюсь, что обновление приверженности Администрации работе с вами откроет новую эру доверия, сотрудничества и взаимопонимания между исполнительной и законодательной ветвями власти. И я заявляю об этом, потому что работаю под руководством Президента, который глубоко в это верит. Это также мое личное мнение, так как я имею опыт работы в Комитете по иностранным делам Сената США – меньшего по размеру законодательного органа, расположенного неподалеку.

Администрация Байдена-Харрис определила приоритеты внешней политики, задав простой вопрос, который мотивирует нас каждый день: что эта политика будет означать для американских работников и американских семей?

И с учетом этого мы наметили следующие приоритеты.

Прекращение пандемии COVID-19 и укрепление глобальной безопасности в области здравоохранения, с тем чтобы подобный кризис больше никогда не повторился.

Построение более стабильной и инклюзивной глобальной экономики, обеспечивающей безопасность и возможности для как можно большего числа американцев.

Обновление демократии внутри страны и за рубежом, потому что сильные демократии более стабильны, более открыты, более привержены правам человека, менее подвержены конфликтам и являются более надежным рынком для наших товаров и услуг.

Работа над созданием гуманной и эффективной иммиграционной системы, потому что прочные границы имеют фундаментальное значение для нашей национальной безопасности, а прием иммигрантов – основа нашей национальной идентичности.

Оживление наших связей с союзниками и партнерами, потому что эти отношения действительно являются множителем силы и уникальным активом для Соединенных Штатов.

Преодоление климатического кризиса и революция в области зеленой энергетики, поскольку эффективное противодействие изменению климата имеет важное значение для здоровья наших граждан, нашей экономики, нашей безопасности и нашей планеты.

Обеспечение нашего лидерства в области технологий, потому что это критически важно для процветания в мировой экономике – и потому что нам нужно укрепить наши средства защиты от злоумышленников.

И управление нашими отношениями с Китаем – крупнейшее геополитическое испытание 21-го века.

Имея в виду эти приоритеты, вот некоторые из действий, которые мы предприняли в первые 50 дней работы этой Администрации.

По COVID-19: мы возобновили взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и внесли начальный взнос в размере $2 млрд в COVAX, глобальную инициативу по вакцинации.

По климату: мы вновь присоединились к Парижскому соглашению и объявили о проведении Саммита лидеров по вопросам климата, который состоится в День Земли, 22 апреля.

По нашим союзникам и партнерам: мы провели первую министерскую встречу в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности с участием США, Японии, Австралии и Индии, а на этой неделе в пятницу мы проведем саммит на уровне лидеров. Мы приостановили любой запланированный вывод войск из Германии в ожидании Глобального обзора политики, проводимого Пентагоном. И я совершил свою первую виртуальную поездку в качестве Госсекретаря в Канаду и Мексику, а на следующей неделе мы с Министром обороны США Остином посетим Японию и Южную Корею.

По иммиграции: мы отменили дискриминационные запреты на въезд в США мусульман и граждан государств Африки. Мы отменили Административный указ о нулевой терпимости, предусматривавший разлучение семей мигрантов. И мы отправили на Капитолийский холм проект Закона о гражданстве США 2021 года, призванного модернизировать нашу иммиграционную систему.

По политике в отношении беженцев и предоставления убежища: мы отменили причиняющие вред административные указы о переселении беженцев и объявили о новом целевом показателе приема беженцев на 2022 финансовый год в количестве 125 000 человек. Мы приостановили действие соглашений о сотрудничестве в предоставлении убежища с правительствами Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. Мы восстановили Отсрочку принудительного выезда либерийцев и предоставили временный защитный статус венесуэльцам, уже находящимся в Соединенных Штатах.

По демократии и правам человека: мы вновь присоединились к Совету ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Мы начали реализацию Декларации Президента США о том, что американская дипломатия защищает права человека ЛГБТКИ во всём мире. Мы опубликовали доклад об убийстве Джамаля Хашогги и объявили о Запрете Хашогги, призванного предотвратить въезд в нашу страну лиц, причастных к серьезной экстерриториальной деятельности по борьбе с диссидентами от имени иностранного правительства. Мы ввели санкции в отношении России в связи с отравлением и удержанием под стражей Алексея Навального. И мы ввели санкции в ответ на военный переворот в Мьянме.

По общественному здравоохранению: мы отменили Политику Мехико, уделяя приоритетное внимание сексуальному и репродуктивному здоровью, включая финансирование Фонда ООН в области народонаселения.

По нераспространению: мы продлили срок действия Договора СНВ-III с Россией на пять лет и возобновили дипломатическое взаимодействие с нашими ближайшими европейскими союзниками с целью вернуть Иран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По дипломатии с целью урегулирования конфликтов: мы приостановили продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии и назначили специального посланника для руководства дипломатическими усилиями по прекращению войны в Йемене. Мы отменили включение хуситов в Список иностранных террористических организаций для оказания срочной помощи наиболее нуждающимся людям мира с точки зрения гуманитарного кризиса, с которым они сталкиваются. И мы активизировали дипломатические усилия в Афганистане в преддверии 1 мая – крайнего срока вывода войск.

И по укреплению Государственного департамента: мы инвестируем в разнообразие и инклюзивность, чтобы дипломатический персонал США отражал многообразие нашей страны. Мы сосредоточиваем внимание на подотчетности и прозрачности. И мы будем модернизировать и перестраивать ведомство, с тем чтобы у нашей команды по всему миру были инструменты и поддержка, необходимые для выполнения работы.

Итак, как видите, многие из этих шагов напрямую связаны с нашими основными приоритетами. Мы можем провести черту от каждого из них, и она коснется вопросов безопасности, процветания и благополучия наших сограждан.

Президент ясно дал понять, что мы будем руководить посредством дипломатии, потому что это лучший способ справиться с сегодняшними вызовами.

Прежде всего, мы полны решимости обеспечивать собственную подотчетность в соответствии с единственной всеобъемлющей мерой успеха: добиваемся ли мы реальных результатов для американского народа?

Это наша миссия. Это наша возможность. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, для извлечения из нее максимальной пользы.

Большое спасибо. Я очень рад находиться здесь и с нетерпением жду ваших вопросов.