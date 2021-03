La Brigata Sultan Souleymane Chah, composta da combattenti turcomanni siriani e inquadrata da ufficiali dell’esercito turco, ha celebrato a Jansur (Libia) il decimo anniversario della «rivoluzione per la libertà e la dignità» (ossia non l’operazione per rovesciare lo Stato siriano, ma quella turca di conquista degli Stati del Medio Oriente Allargato).

La Brigata Sultan Souleymane Chah è stata usata in Siria contro i siriani non turcomanni, in Alto Karabakh contro gli armeni, nonché in Libia contro le forze della Cirenaica.