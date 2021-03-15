По поручению моего правительства я хотел бы сослаться на письмо Посто-янного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объеди-ненных Наций от 27 февраля 2021 года на имя Председателя Совета Безопасно-сти (S/2021/202) и на мое письмо от 26 февраля 2021 года на Ваше имя (S/2021/197). В этой связи, а также по поручению моего правительства я хотел бы информировать Совет Безопасности о том, что 25 февраля 2021 года Соединен-ные Штаты Америки, грубо попирая международное право, принципы, закреп-ленные в Уставе Организации Объединенных Наций, и соответствующие резо-люции Совета Безопасности, нарушили суверенитет и территориальное единство и целостность Сирийской Арабской Республики, когда их военные самолеты подвергли бомбардировке позиции вблизи сирийско-иракской границы в мухафа-зе Дейр-эз-Зор.

В ответ на вышеупомянутое письмо Постоянного представителя Соединен-ных Штатов Америки я хотел бы напомнить Вам о том, что, как гласит статья 51 Устава, «[н]астоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооружен-ное нападение на члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасно-сти». Соединенные Штаты Америки утверждают, что их действия были предпри-няты в соответствии с этой статьей. В этой связи правительство Сирийской Арабской Республики хотело бы заявить следующее.

Правительство Сирийской Арабской Республики вновь самым решитель-ным образом осуждает акты агрессии, совершаемые Соединенными Штатами Америки и их союзниками на территории Сирийской Арабской Республики. Эти акты представляют собой грубое нарушение международного права, принципов, закрепленных в Уставе, и соответствующих резолюций Совета Безопасности, в каждой из которых Совет подтверждает свою решительную приверженность су-веренитету, независимости и территориальному единству и целостности Сирий-ской Арабской Республики.

Вызывает сожаление тот факт, что новая администрация Соединенных Штатов начала свой срок полномочий с осуществления направленных против других государств враждебных действий, противоречащих предполагаемым обя-занностям Соединенных Штатов как постоянного члена Совета Безопасности — органа Организации Объединенных Наций, на который возложена главная ответ-ственность за поддержание международного мира и безопасности.

Сирия категорически отвергает попытки Соединенных Штатов оправдать совершенный акт агрессии при помощи одностороннего и избирательного толко-вания статьи 51, искажающего смысл и расширяющего сферу действия этой ста-тьи. Сирия хотела бы отметить, что статья 51 была составлена с преднамеренной осторожностью и что она включает в себя ограничения, которые должны соблю-даться, с тем чтобы предотвратить манипуляцию положениями этой статьи, их неправильное толкование или толкование в слишком широком смысле, а также их использование для оправдания актов агрессии под предлогом самообороны, по-скольку это привело бы к распространению хаоса и разжиганию войн во всем мире. Сирия хотела бы также отметить, что соответствующий общий принцип и основа международного права содержатся в пункте 4 статьи 2 Устава, который гласит, что «[в]се члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения [...] против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства». Кроме того, она хотела бы отметить, что соответствующие резолю-ции Совета Безопасности не предусматривают никаких санкций на применение силы в Сирии и что Ирак не просил применять силу в Сирийской Арабской Рес-публике. Кроме того, не следует забывать, что Ирак отрицает, что американский авиаудар был нанесен в сотрудничестве или в координации с ним. Это явно опровергает утверждения Постоянного представителя Соединенных Штатов о том, что ее страна совершила нападение в ответ на поступившую просьбу об ока-зании помощи в устранении террористической угрозы со стороны некоторых ополченцев.

Многие члены Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций, включая Сирийскую Арабскую Республику, неоднократно, в последний раз на неофициальном заседании Совета Безопасности, которое состоялось 24 февраля 2021 года по инициативе Постоянного представительства Мексики и было по-священо теме «Укрепление системы коллективной безопасности, предусмотрен-ной в Уставе Организации Объединенных Наций: применение силы в междуна-родном праве, негосударственные субъекты и законная самооборона», подтвер-ждали важность уважения системы коллективной безопасности, закрепленной в Уставе, который Сирия, наряду с другими государствами, подписала на Сан-Францисской конференции в 1945 году; они также вновь заявили о необходимо-сти соблюдения основополагающего принципа отказа от применения силы в международных отношениях и недопущения неправильного толкования или про-извольного применения статьи 51 и ее превращения из положения, касающегося самообороны, в основание для агрессии и оккупации, а также в угрозу междуна-родному миру и безопасности. Руководителям администрации Соединенных Штатов и союзных государств следует прислушаться к этим призывам.

В последние годы Сирийская Арабская Республика страдает от того, что не-которые правительства предлагают расширенное и искаженное толкование ста-тьи 51. По сути, они использовали эту статью для создания незаконной коалиции, которую обманчиво назвали «международной коалицией», без одобрения Совета Безопасности или соответствующей заинтересованной стороны, а именно сирий-ского правительства. Соединенные Штаты Америки, возглавившие эту коалицию якобы с целью борьбы с террористической активностью организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), вышли за рамки заявленной цели этого незаконного альянса. Преступления и акты агрессии, совершенные этой коалици-ей, привели к гибели тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц, что было признано руководством армии Соединенных Штатов и другими государствами — членами так называемой международной коалиции. В результате рейдов, прове-денных этой коалицией, были разрушены многие расположенные в Сирии граж-данские объекты и объекты инфраструктуры, включая образовательные учрежде-ния, медицинские центры, электростанции, мосты и плотины. Кроме того, коали-ция, стремясь увековечить американскую оккупацию некоторых районов северо-восточной части Сирии и региона Эт-Танф на юго-востоке страны и поддержать марионеточные сепаратистские ополчения и организации, которые были включе-ны в перечень террористических организаций, подвергла бомбардировке позиции Сирийской арабской армии, включая высоту Джабаль-Тардах в Дейр-эз-Зоре, и позиции союзных сил, которые ведут борьбу с террористической организацией ИГИЛ.

Незаконные действия этих государств и практикуемое ими манипулирова-ние Уставом позволили турецкому режиму сослаться на статью 51 в качестве ос-нования для совершения на территории Сирийской Арабской Республики актов агрессии в поддержку террористических организаций, включая ИГИЛ и «Орга-низацию освобождения Леванта» (Фронт «Ан-Нусра»), которые были включены в списки, составляемые соответствующим комитетом Совета Безопасности, а также в качестве предлога для оккупации сирийской территории на севере и се-веро-западе страны. Все эти действия представляют собой серьезные нарушения международного права, Устава и резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом. Международное сообщество должно отвергнуть такие толкования и отказаться принимать их в качестве оправданий оккупации и агрес-сии, так как в противном случае мир превратится в джунгли, в которых не будет места для Организации Объединенных Наций, ее Устава и резолюций, междуна-родного права и принципа поддержания мира и безопасности во всем мире.

Сирийская Арабская Республика подтверждает, что нападения на ее сувере-нитет, в том числе совершаемые Соединенными Штатами, Израилем и Турцией, не привели и не приведут к успеху ни в деле защиты террористических органи-заций и сепаратистских ополчений, которые являются партнерами и ставленни-ками этих государств, ни в деле отвлечения Сирийской арабской армии от борьбы с любыми террористическими недобитками и другими ставленниками. Она также вновь заявляет, что будет без колебаний осуществлять право на защиту своих территорий, населения и суверенитета всеми средствами, предусмотренными Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. Сирия подтверждает, что она будет продолжать бороться с терроризмом согласно соот-ветствующим резолюциям Совета Безопасности, и отмечает, что для осуществ-ления резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом, необходимы тесное сотрудничество и координация с Сирией в борьбе с терро-ризмом на ее территории.

Сирия вновь призывает администрацию Соединенных Штатов и их союзни-ков прекратить нарушать международное право и Устав, уважать суверенитет и территориальное единство и целостность Сирийской Арабской Республики, отка-заться от проводимой ими политики подрыва безопасности и стабильности в Си-рии, воздерживаться от искажения Устава и манипулирования им, прекратить ок-купацию части сирийской территории, прекратить все акты агрессии и наруше-ния и воздерживаться от неправильного толкования статьи 51 Устава, который моя страна, Сирия, подписала в числе первых 50 подписавших его государств.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.