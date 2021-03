A Brigada Sultan Souleyman Chah, composta de combatentes turcomanos sírios e enquadrada por oficiais do Exército turco, celebrou em Jansur (Líbia) o décimo aniversário da «revolução da liberdade e da dignidade» (quer dizer, não da operação para o derrube do Estado sírio, mas a operação turca de conquista dos Estados do Médio-Oriente Alargado).

A Brigada Sultan Souleyman Chah foi colocada na Síria contra os Sírios não-turcomanos, no Alto Carabaque contra os Arménios e na Líbia contra as forças da Cirenaica.