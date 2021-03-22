NATO, Lübnan açıklarında Rostov-na-Donu adlı bir Rus denizaltısının izini kaybetti. Rostov-na-Donu, dünyanın en sessizleri olduğu bilinen dizel elektrikle çalışan Kilo (ya da Rus sınıflandırmasına göre Varşavyanka ) sınıfına ait bir denizaltıdır.

Bu denizaltı ses hızının altındaki Kalibr füzeleri ve gözetleme teçhizatı ile silahlandırıldığı için NATO yerini saptamaya yönelik büyük bir operasyon başlattı ve başarılı olamadı.

Aynı zamanda, Kıbrıs’ta konuşlu İngiliz uçaklarının iletişimine yönelik elektronik karıştırma yapıldı. NATO, bunun gerekli teçhizata sahip olmayan Suriyelilerden kaynaklanmasının olası olmadığını, ancak bunun bir Rus « saldırısı » olduğunu düşünüyor. Altı yıldır Rus ordusu, Kaliningrad, Kırım ve Suriye’de bu alandaki yeteneklerini ortaya koydu. Resmi olarak, elektronik gözetleme uçakları değil nakliye uçakları söz konusuydu [1].