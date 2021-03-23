Первый месяц своего мандата президент Байден посвятил продвижению своей главной цели – масштабной перестройке, а второй выработке основ внешней политики. Пока точно неизвестно, каким станет третий период первых 100 дней, когда будут затронуты экономические вопросы. Вероятно, он будет посвящён совершенствованию инфраструктур страны, лежащей сегодня в руинах, за счёт повышения на 30% налогов согласно доведённой до крайности кейнсианской доктрине.

Далее я буду говорить лишь о последствиях политики администрации Байдена, не касаясь её правомерности.

В начале эпидемии Covid-19 цены на горючее в США снизились, а после избрания президента Байдена они внезапно подскочили на 30%.

Масштабная перестройка

Левые силы на Западе отказались защищать свои государства и бедные слои населения. В Соединённых Штатах они принялись за поиски «Чистоты» согласно чаяниям «Отцов-пилигримов». Они намерены искупить прошлые ошибки (массовые убийства индейцев, рабство африканцев, разрушение природы) и построить новый мир, основанный не на равенстве всех, а на общественной справедливости.

Соединённые Штаты – это страна, населённая экономическими мигрантами. Раньше их отбирали по санитарным и этническим критериям, а страну воспринимали в качестве пристанища для бедных предпринимателей. В последние сорок лет страна столкнулась с проблемой незаконных иммигрантов, чего раньше никогда не было. Теперь их от 11 до 22 миллионов.

Демократическая партия намерена решать эту проблему целиком (одновременно правила иммиграции, статусы законных и незаконных иммигрантов), но не решается это сделать сразу одним законом или несколькими. Ещё не забыт проект сенатора Чака Шумера, в котором одновременно рассматривались разные вопросы и который, несмотря на поддержку президента Обамы, был отвергнут.

Сначала демократы намерены натурализовать 5,6 миллиона лиц, незаконно прибывших с страну в несовершеннолетнем возрасте. Согласно указу президента Обамы, они не подлежат высылке. Но несмотря на то, что демократы обладают большинством голосов в обеих палатах Конгресса, уверенности в том, что этот закон будет принят, нет. Тем временем десятки тысяч южноамериканцев, не дожидаясь «всеобщей амнистии», ринулись в путь сразу после объявления об избрании президента Байдена, убеждённые в том, что они будут приняты «Страной Свободы» с распростёртыми объятиями. Там, где это возможно, они массово переходят через мексиканскую границу.

Однако Демократическая партия больше не придаёт значения понятию Родины. На заседании Конгресса председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси изложила объёмный проект закона (H.R. 1), которым предусматривается реформа избирательной системы. Речь идёт о передаче ответственности за списки избирателей от федеральных штатов федеральному правительству. Из этого следует, что по меньшей мере 13 миллионов легальных и, главное, нелегальных иммигрантов, фигурирующих в федеральной картотеке, станут избирателями. Некоторые страны предоставляют иностранным гражданам право на участие в местных выборах, и это будет первый случай, когда они, кроме участия в местных выборах, будут избирать и главу государства.

Данный проект закона отсылает нас к дебатам, имевшим место несколько лет назад. В 2016 г. 834 218 человек незаконно участвовали в президентских выборах. Они были иностранцами и не являлись гражданами США. В 2017 г. президент Трамп создал комиссию по сличению списков избирателей, составленных федеральными штатами, с данными департамента Безопасности. Речь шла об оценке мошенничеств, в которых погрязли демократы. Однако большинство штатов представили списки, которые нельзя было использовать, поскольку они содержали только имена избирателей, и никаких сведений, позволявших их идентифицировать (например, дату и место рождения), в них не было. Комиссия, не имея возможности вести намеченную работу, была упразднена.

Заметим, что неопределённость между гражданством и избирательным правом не является проблемой только для США. Во Франции Премьер-министр Жан Кастекс своим постановлением запретил французам, проживающим за рубежом, возвращаться во Францию во время эпидемии, за исключением случаев крайней необходимости, что равносильно лишению их прав без суда. Это недостойное демократии решение было, естественно, отвергнуто Государственным советом (административный орган), но оно показывает, что правящий класс во Франции, как и в США, не осознаёт, что такое гражданство.

Но Демократическая партия на этом не остановится. Она намерена также изменить образ жизни жителей этой страны (у меня рука не поднимается написать «своих сограждан»). Такую власть она присвоила себе в нарушение Конституции США. Администрация Байдена предприняла ряд впечатляющих мер по «энергетическому переходу» - на практике речь идёт о замене автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Согласно оценке Межправительственной рабочей группы по социальной стоимости парниковых газов (Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases), стоимость этого перехода составит ориентировочно 9 500 миллиардов долларов (9,5 триллионов долларов). Можно вообразить, сколько будет упразднено рабочих мест и сколько семей будет разорено. Подобные меры в прошлом привели к Гражданской войне. Тогда право на таможенные сборы были переданы федеральной власти, что привело к развитию индустриального Севера и обнищанию сельскохозяйственного Юга.

По инициативе Миссури 12 штатов подали жалобу в Верховный суд и потребовали отменить соответствующие декреты президента Байдена. Посмотрим, какой будет ответ.

Как бы то ни было, а новая энергетическая политика не только разрушает американское общество, но и лишает страну её важного оружия: США занимают первое место в мире по экспорту нефти, а по декрету они вынуждены будут закрыть все свои колодцы.

Президент Байден угрожает своему российскому коллеге, на что тот ему спокойно отвечает.

Внешняя политика

Полная добрых намерений, администрация Байдена во всеуслышание заявила о том, что восстановит свои связи с союзниками и будет консультироваться с ними по всем касающимся их решениям. Она также анонсировала, что разногласия с Китаем не будут влиять на экономические связи, тогда как разногласия с Россией неустранимы.

Европейцы, которые поверили добрым словам, вскоре будут разочарованы. Они уже один раз вынуждены были проявить недоверие, когда для разговора с ними госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега обращались в формате видеоконференции к немцам и французам, а не ко всем 26 членам ЕС.

Приведём ещё несколько эпизодов:

Европейский союз для борьбы против Covid-19 попросил у Вашингтона продать вакцину AstraZeneca, находившуюся на складах в США, но не разрешённую к применению. Белый дом ответил категорическим отказом. Солидарность с союзниками не дошла до спасения от смертельной опасности. Все запасы были тут же объявлены стратегическими, хотя до этого они таковыми не считались.

Соединённые Штаты при президенте Трампе добились нормализации дипломатических отношений с Марокко и Израилем, признав, что испанская Сахара входит в состав Марокко и не является независимым государством. Испания, воспользовавшись избранием Байдена, хотела пересмотреть это положение. Напрасно! Соединённые Штаты тут же принялись высказывать в адрес Мадрида военные угрозы, чтобы отбить у него любые поползновения на вторжение. Они как бы «забыли» предупредить, что проводят с Марокко совместные учения и что «потеряли» региональные карты. В одно прекрасное мартовское утро Генштаб Испании, оцепенев, обнаружит в своём воздушном пространстве над Канарскими островами десятки вторгшихся «по ошибке» американских самолётов.

Европейцы были отстранены от переговоров о будущем Афганистана, куда они направляли свои контингенты под общим командованием США.

Вашингтон вынуждает европейцев приостановить прокладку трубопровода Северный поток-2. С этой целью министерство финансов заказало исследования по всем физическим и юридическим лицам, причастным к этому проекту. Ожидается, что санкции будут введены не только против России, но и против европейцев, исключая немцев. На протяжении двух дней Госдеп вёл переговоры с китайскими коллегами. Перед камерами Энтони Блинкен театрально высказывал свои замечания в отношении Тибета, Гонконга, Тайваня и уйгуров. Вежливые китайцы стерпели эти унижения. Но как только двери были закрыты, случилось то, что должно было случиться: Вашингтон не стал связывать свои высказывания с интересами правящего класса, и политике Трампа был положен конец. В ущерб американским рабочим в стране будет возобновлён импорт китайских товаров.

А вот с Россией всё пошло иначе. В телевизионном интервью президент Байден оскорбил своего российского коллегу, назвав его «убийцей». Такая оценка, по меньшей мере, шокирует, тем более, что она высказана страной, которая ежегодно тратит 8 миллиардов долларов на совершение преднамеренных убийств своих противников по всему миру. Продолжая в том же духе, президент Байден заявил, что Путин «за это заплатит».

Обычно Вашингтон высказывал подобного рода угрозы только в адрес лидеров третьего мира перед тем, как обратить их страны в пепел. В отношении российского руководителя это делается впервые. Европейцы, находясь под пятой Соединённых Штатов, никак на это не отреагировали.

После того, как страсти слегка улеглись и в Москву был вызван российский посол, ответ дал сам президент Путин. Он сказал, что в другом человеке люди зачастую видят своё собственное отражение. То есть, «кто как обзывается, тот так и называется». Затем он пригласил своего американского коллегу на разговор в прямом эфире. Растерявшись, пресс-секретарь Белого дома заверила, что президент Байден очень загружен и не может позволить себе участвовать в таком разговоре. Вашингтон не намерен рисковать своей репутацией в «борьбе лидеров».

Президент Джеральд Форд не мог подняться по трапу и одновременно жевать жвачку, а президент Джо Байден не может подняться даже без жвачки.

Как скоро президент Байден будет выведен из игры?

Конечно, все интересуются здоровьем президента Байдена. А мы не раз указывали на то, что он страдает болезнью Альцгеймера. Это не очень опасно. И он такой не один на своём посту. Но тот факт, что об этом умалчивается, говорит о том, что власть в США непрозрачна и абсолютно недемократична.

Несколько парламентариев в частном порядке высказались о возможности объявить президента неспособным выполнять свои функции, а некоторые из них публично требуют отстранить его от управления силами стратегического сдерживания.

Вице-президент Камала Харрис всё чаще появляется перед СМИ, разыгрывая из себя феминистку и кичась своей принадлежностью к чернокожему меньшинству. Нет сомнений, что она готовится занять президентское кресло, а Джо Байден, предвосхищая это, несколько раз «по ошибке» назвал её «Госпожа президент».