Den vestlige pressen minnes de ti årene med krig mot Syria ved å repetere om og om igjen sine versjoner av hendelsene.

Dette er etter at vi har vært vitne til i opprøret mot alawittene diktatur ved «Bashar» (les president al-Assad).

Han er en despot som angivelig praktiserer omfattende tortur, og slik skal være ansvarlig for dødsfallene til en halv million av sine medborgere. Overfloden av artikler skrevet om dette er basert på vitnesbyrd fra «demokrater» som har flyktet til Idlib.

Men:

Det som hender i Syria er nå identisk med det som hender i Afghanistan, Irak, Libya og Jemen. De har ikke så lenge hatt en leder som blir beskyldt for å være en diktator. Den virkelige grunnen til deres kollaps kan finnes utenfor deres grenser. Det har ingenting med borgerkrig å gjøre, men med Rumsfeld/Cebrowski-planen, kalt «Uendelig krig« av president Geroge W. Bush.

Syria er ikke noe alawittiske diktatur men en Baath-republikk. Man kan latterliggjøre partiets stivhet. Det har en sekulær karakter, og at det er en sentral rolle i disse landene er udiskutabelt.

Tortur blir i hovedsak gjennomført av jihadistene. Det ble praktisert i Syria på 1950-tallet da De Forente Stater og Storbritannia støttet statskuppet til Adib Shishakli. På den tiden utplasserte NATO SS-medlem Alois Brunner til å trene opp Syrias hemmelige tjenester. Som et resultat adopterte landet de grusomme metodene til nazistene. Hafed al-Assad kom ikke til makten før i 1971. Han sparker Brunner, men beholdt offiserene som var trent opp av han. Da Bashar al-Assad ble president i 2000, fikk han Brunner fengslet og gjennomførte strenge forbud mot tortur. Ved begynnelsen av krigen i 2011 drev noen ansatte fortsatt med tortur.De ble alle fjernet fra sine stillinger og rettsforfulgt. De fleste av dem flyktet og fikk asyl i Europa. Noen av dem står nå for retten i Tyskland,

President Bashar al-Assad er ikke på noen måte skyld i dødsfallene til sine medborgere, som han hele tiden har forsvart. Derimot er det De Forente Stater, Storbritannia og Frankrike, de som har støttet jihadistene militært og finansielt som er ansvarlig for disse dødsfallene.

I dag er Den Syriske Arabiske Republikken delt i tre. Utenom det området de har frigjort så er en liten del i nordøst okkupert av De Forente Stater og dere kurdiske leiesoldater. I nordvest er Idlib-guvernementet okkupert av Al Qaida. Lokalt er de kjent under navnet Hay’at Tahrir al-Sham (Levantens Frihetsorganisasjon - HTS). Befolkningen i Idlib er av Vesten beregnet til flere millioner, i realiteten er det lite sansynnelig mer enn 100 000. Det islamske Emiratet er beskyttet av den tyrkiske hæren. Det er ikke mulig å snakke om demokrati der uten å bli halshugget. Slik forholdene er nå kan rapportene i den vestlige pressen kun være rent oppspinn.

I de siste ukene har Hay’at Tahrir al-Sham fått instrukser fra Washington om ikke øke sine operasjoner mot Den Syriske Arabiske Republikken, men i stedet å øke angrepene på Moskva. Til det formålet har de nettopp satt fri den uzbekiske jihadisten Sirajuddin Mukhtarov (også kjent som «Abu Salah al-Uzbeki») som de hadde arrestert ni måneder tidligere da de kjempet mot Abu Mohamad al-Julani. Mukhtarov er gjerningspersonen i bombingen av metroen i St. Petersburg i 2017 (15 døde). Nå trener han opp selvmords-tropper som skal operere i Russland.