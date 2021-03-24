ABC televizyonunun elde ettiği belgelere göre, Biden yönetimine katılan eski Obama yönetimi üyeleri, Trump’ın dört yıllık başkanlığı boyunca servetlerini büyük oranda artırdı.

Örneğin:

Susan Rice (eski ulusal güvenlik danışmanı ve şimdi İç Politika Konseyi Direktörü) varlıklarını 13.6 milyon dolardan 149 milyon dolara çıkardı. Özellikle Johnson&Johnson, Apple ve Microsoft hisselerinin sahibidir. Netflix ve Kanada’nın Enbridge (hidrokarbür şirketi) yönetim kurullarında yer alıyor. 2020 geliri 6,7 milyon dolardı.

Ron Klain (Başkan Yardımcısı Biden’ın eski özel kalem müdürü ve Başkan Biden’in şimdiki Özel Kalem Müdürü) Revolution adlı risk sermayesi şirketinden 2020’de 2 milyon dolar maaş aldı.

Jeffrey Zients (şimdi başkan danışmanı olan eski ulusal ekonomi konseyi başkanı) 532.1 milyon dolarlık bir servete sahip. Serveti dört yılda on kat arttı. Daha önce Facebook yönetim kurulundaydı.

Brian Deese (şimdi Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı olan Başkan Obama’nın eski ekonomi danışman) Obama’nın görev süresi sonunda 175.000 dolar alan Deese, yatırımcı Blackrock’a gittiğinde 2.3 milyon dolar aldı.

Jen O’Malley Dillon (şimdi Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Barack Obama’nın eski kampanya müdürü) General Electric, Lyft, Chan Zuckerberg Girişimi ve (Bill) Gates Ventures için çalıştı. 2020 yılında 800.000 dolar maaş alıyordu.

Jake Sullivan (şimdi başkanın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan, daha önce Başkan Yardımcısı Biden’in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) Abbott Labs, American Express, Facebook, FedEx, Google, Merck, Visa ve Verizon hisselerinin sahibidir.

Julissa Reynoso Pantaleón (First Lady’nin Özel Kalem Müdürü olan eski Uruguay Büyükelçisi) 2020’de bir avukatlık bürosundan 1,5 milyon dolar kazandı.

Vanita Gupta (eski medeni haklar savcısı, şimdi Başsavcı adayı) 14,8 milyon dolara sahip ve 2020’de 1,5 milyon dolar tutarında maaş aldı.

Bu şaşırtıcı servetlerin ötesinde, üç lobi şirketinin eski üyelerinin bağımsızlığı sorusu da ortaya çıkıyor: Macro Advisory Partners (İngiliz gizli servisi eski başkanı John Sawers’ın şirketi), Albright Stonebridge Group (eski Devlet Bakanı Madeleine Albright’ın) ve WestExec (mevcut Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in).