İsrailli elmas tüccarı Dan Gertler, Liberya’daki iç savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri’ne hizmet etmişti. ABD silahlarını elmaslarla takas ediyordu. Ancak devir değişti ve aynı Amerika Birleşik Devletleri tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) Joseph Kabila’yı desteklemekle suçlandı.

Bloomberg’e göre, Mossad Başkanı Yossi Cohen, 2019 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni birkaç kez ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye bilgi vermeden eski cumhurbaşkanı Joseph Kabila ile görüştü.

Daha sonra Yossi Cohen ve o zamanlar İsrail’in Washington büyükelçisi olan Ron Dermer, sözde tüccara karşı yaptırımların kaldırılması için Trump yönetimine baskı yaptılar.

Sonuç olarak Başkan Trump, görevden ayrılmadan hemen önce bu yaptırımları kaldırdı ve ardından Başkan Biden’in Hazine Bakanı Janet Yellen bunları yeniden eski durumuna getirdi. Bu arada, Dan Gertler tüm denizaşırı hesaplarına erişim elde etti ve onları boşaltma imkanı buldu.