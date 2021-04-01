Husi TV kanalı Al-Masirah, 16 Mart 2021’de Yemen’in eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ile dönemin CİA başkanı George Tenet (fotoğraf) arasında gerçekleşen bir görüşmenin kaydını yayınladı [1]. Tenet, görüşmede ısrarla önemli bir mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Husi İstihbarat Müdür Yardımcısı Abdülkadir El-Şami’ye göre, bu tutuklu Enver El Evlaki’den başkası değildir. Arap Yarımadası’nda El Kaide’nin karizmatik figürü olmadan önce Birleşik Krallık’ta öğretmenlik yapan bir İmam ABD vatandaşı söz konusudur. FBİ tarafından 2000 yılının Ekim ayında USS Cole’a yapılan saldırıdan birincil derecede sorumlu olmakla suçlandı. Bu sıfatla tutuklandı, ardından hemen serbest bırakıldı.

Daha sonra, bir ABD askeri ataşesinin kaçırılmasına karıştığı iddiasıyla 2006 yılında tekrar tutuklandı. Ardından Yemen’de FBİ tarafından sorgulandı ve yeniden serbest bırakıldı. Son olarak, 30 Eylül 2011’de Müslüman Kardeşler’in siyasi partisi El-Islah’ın başkanı yanında kaldıktan sonra CİA tarafından infaz edildi.

FBİ tarafından 2013 yılında FOIA adına Judicial Watch’ın talebiyle gizliliği kaldırılan bir belgeye göre, Enver El-Evlaki’nin 11 Eylül’ün faili olmakla suçlanan kişiler için üç uçak bileti satın aldığı bildiriliyor [2]. FBİ ortaya çıkan bu yeni bilgi hakkında araştırma yapmadı.

Enver El Evlaki’nin ilk tutuklanmasına ilişkin olduğu anlaşılan telefon görüşmesinin kesin olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmiyor.

Bu yayına tepki gösteren Lübnanlı Hizbullah’ı genel sekreteri (Husilere yakın) Hasan Nasrallah, 18 Mart 2021’de ABD gizli servislerini bir kez daha El Kaide ve IŞİD terörist gruplarının örgütleyicisi olmakla suçladı.