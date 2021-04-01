İsrail’de seçmenler Binyamin Netanyahu’nun (Vladimir Jabotinsky Zeev’in kişisel sekreteri Bension Netanyahu’nun oğlu) sömürgeci projesi ile milliyetçilerin projesi arasında tercih yapamamaktadırlar. Dolayısıyla bir sonraki Başbakanın belirlenmesi çok küçük siyasi oluşumlara bağlı olacaktır.

Öncelikle Müslüman Kardeşler’in partisi Raam.

Başkanı Mansur Abbas’a (fotoğraf) göre, hangi oluşumu destekleyeceği sorusu eşcinsel sorununa bağlıdr. Müslüman Kardeşler İsrail Devletine değil –her ne kadar nihayetinde bir gayrimüslim tarafından yönetilebileceğine karşı çıksalar da–, ama bu « kafirlerin » bugüne kadar sahip olduğu özgürlüğe karşı.