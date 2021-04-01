6 Ocak 2021’de Kongre Binasına yapılan saldırının ardından Pentagon, ordulara sızmış olması muhtemel aşırılık yanlısı hareketler üzerine bir çalışma yaptırdı. Daha önce Haziran 2020’de ordu içinde dağıtılan bir el kitabında 21 üstünlükçü grubu tanımlamaktadır.

Mart ayı başlarında ABD Savunma Bakanı General Lloyd Austin tarafından düzenlenen seminer sırasında kullanılan DARPA’ya (Defense Advanced Research Projects Agency) ait görsel sunumda bir şema, orduların bugün karşı karşıya olduğu başlıca aşırılık yanlısı grupları gösteriyor. Ku Klux Klan, Hamas, El Kaide, Christian İdentity tarikatı ve… Katolikler.

24 Mart 2021’de Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi tarafından dinlenen First Liberty derneğinin hukuk danışmanına göre, Pentagon Katolik Kilisesi’nin toplumsal cinsiyet meselelerindeki tutumunu kabul edilemez buluyordu. Pentagon, Katoliklerin, trans bireylere izin veren ABD ordularına karşı saldırılar gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna vardı (Not. Katolik Kilisesi’nin transseksüellerle bir sorunu yoktur, sadece cinsiyet ideolojisi vardır).

Başkan Biden Katoliktir, ancak ABD din adamlarının çoğunluğuyla arası bozuktur.