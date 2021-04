Defender-Europe 21

Nicht ganz Europa ist durch die Anti-Covid-Einschließungen gelähmt, denn die jährliche Großübung der US-Armee, Defender-Europe, hat sich bis Ende Juni in Bewegung gesetzt. Sie mobilisiert auf europäischem Territorium und darüber hinaus, Zehntausende Soldaten mit Tausenden Panzern und anderen Fahrzeugen. Defender-Europe 21 übernimmt nicht nur das Programm von 2020, das wegen des Covid geändert wurde, sondern verstärkt es.

Warum kommt der "Verteidiger Europas" vom anderen Ufer des Atlantiks? Dies erklärten die 30 NATO-Außenminister, die sich am 23. und 24. März in Brüssel trafen: "Russland, mit seinem aggressiven Verhalten, untergräbt und destabilisiert seine Nachbarn und versucht sich in die Balkanregion einzumischen“. Ein Szenario, das mit der Technik des Umkehrens der Realität gebaut wurde: zum Beispiel, indem Russland beschuldigt wird, sich in die Balkanregion einzumischen, wo die NATO sich 1999 "eingemischt" hat, indem sie mit 1100 Flugzeugen, 23000 Bomben und Raketen auf Jugoslawien abgeworfen hat.

Auf den Hilferuf der Alliierten kommt die US-Armee, um "Europa zu verteidigen". Defender-Europa 21, unter dem Kommando der US-Armee in Europa und Afrika, mobilisiert 28000 Soldaten der USA und von 25 NATO-Verbündeten und -Partnern, die Operationen in mehr als 30 Übungsgebieten in 12 Ländern durchführen werden, darunter Feuer- und Raketenübungen. Auch die US-Luftwaffe und die US-Marine werden daran teilnehmen.

Im März wurde mit der Verlegung von Tausenden Soldaten und 1200 Panzern und anderen schweren Geräten aus den USA nach Europa begonnen. Sie sind auf 13 Flughäfen und in vier europäischen Häfen angekommen. Im April werden von drei vorgelagerten Lagern der US-Armee - in Italien (wahrscheinlich Camp Darby), Deutschland und den Niederlanden - mehr als 1000 schwere Ausrüstungsgegenstände in verschiedene Trainingsräume in Europa gebracht, die mit Bussen, Zügen und Schiffen transportiert werden. Im Mai werden vier große Übungen in 12 Ländern stattfinden. In einem von ihnen werden sich mehr als 5000 Soldaten aus 11 Ländern für Feuerübungen in ganz Europa verteilen.

Während es den italienischen und europäischen Bürgern weiterhin aus Gründen der "Sicherheit" untersagt sein wird, sich frei zu bewegen, wird dieses Verbot für Tausende Soldaten nicht gelten, die sich von einem europäischen Land zum anderen frei bewegen werden. Sie werden den "Covid-Pass" haben, der nicht von der EU, sondern von der US-Armee ausgestellt wird, wonach sie "engen Maßnahmen zur Prävention und Abschwächung des Covid" unterliegen.

Die USA kommen nicht nur, um "Europa zu verteidigen". Die große Übung – erklärt die US-Armee von Europa und Afrika in ihrem Kommuniqué - "zeigt die Fähigkeit der USA, ein strategischer Partner für die Sicherheit in den Regionen des Balkans und des Schwarzen Meeres zu sein, während wir unsere Fähigkeiten in Nordeuropa, im Kaukasus, in der Ukraine und in Afrika unterstützen". Defender-Europe 21 „nutzt die grundlegenden Land- und Seewege, die Europa, Asien und Afrika verbinden".

Der großzügige "Verteidiger" vergisst Afrika nicht. Im Juni, ebenfalls im Rahmen des Defender-Europa 21, wird er Tunesien, Marokko und Senegal mit einer umfassenden Militäroperation von Nordafrika bis Westafrika, vom Mittelmeer bis zum Atlantik "verteidigen". Die Operation wird von der US-Armee durch die Task Force von Südeuropa geleitet, deren Hauptquartier sich in Vicenza befindet. Wir müssen - erklärt das offizielle Kommuniqué - "die böse Aktivität in Nordafrika und Südeuropa und die gegnerische militärische Aggression" bekämpfen. Es wird aber nicht angegeben, wer die "Bösen" sind, aber der Verweis auf Russland und China ist offensichtlich.

Der "Verteidiger Europas" ist hier nicht auf der Durchreise. Das V. Korps der US-Armee nimmt am Defender-Europe 21 teil. Nachdem es in Fort Knox in Kentucky reaktiviert wurde, gründete es sein eigenes fortgeschrittenes Hauptquartier in Poznań, Polen, von wo aus es die Operationen entlang der östlichen Nato-Flanke befehlen wird. Die neuen Hilfsbrigaden der Sicherheitskräfte nehmen an der Übung teil. Es handelt sich um Spezialeinheiten der US-Armee, die die Streitkräfte von NATO-Partnerländern (wie Ukraine und Georgien) in militärischen Operationen ausbilden und führen.

Auch wenn man nicht weiss, wie viel Defender-Europe 21 kosten wird, weiss man, dass wir, die Bürger der teilnehmenden Länder, mit öffentlichen Geldern bezahlen werden, während die Mittel zur Bewältigung der Krise knapp werden. Die italienischen Militärausgaben sind in diesem Jahr auf 27,5 Milliarden Euro gestiegen, d. h. auf 75 Millionen Euro pro Tag. Italien hat jedoch die Genugtuung, nicht nur mit seinen eigenen Streitkräften, sondern auch als Gastland am Defender-Europe 21 teilzunehmen. Es wird daher im Juni die Ehre haben, die abschließende Übung des US-Kommandos unter Beteiligung des V. Korps der US-Armee von Fort Knox zu empfangen.