Ayman Adlibi, 2020 yılında İspanya İslam Komisyonu başkanlığına seçildi. Müslüman Kardeşler Cemaati’nin Suriye koluna üye olduğu söyleniyor. ABD’nin yardımıyla 1978 yılında gizli cemaati tarafından örgütlenen başarısız darbe girişiminden (« Hama Ayaklanması ») sonra Suriye’den kaçtığı ve İspanya’ya yerleştiği, Soğuk Savaş sırasında İspanyol vatandaşlığına hak kazandığı belirtiliyor.

Polis, bu yasadışı organizasyon hakkında hiçbir şüphe bırakmayan şifreli telefon görüşmeleri kaydetti [ 2 ].

Genel olarak ayda 30 Euro olan bağışlar, « yetimlere » ulaştırılmak üzere toplanırken gerçekte cihatçılara aktarılıyordu.

İki adam, gerçekte yalnızca Suriye’deki El-Kaide’yi finanse etmeyi amaçlayan sözde insani yardım amaçlı bir para toplama sistemi kurmuştu. Örgütleri daha önce 144.710 Euro göndermişti.

İspanya İslam Konferansı, İspanya’daki Müslümanları temsil eden yasalarla tanınmış tek kurumdur [ 1 ].

İspanya İslam Konferansı başkanı Ayman Adlibi (fotoğraf) ve Madrid Merkez Camii saymanı Muhammed Hatem Ruhaybani, terörü finanse ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

[1] Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, Boletín Oficial del Estado (#272), 12 de noviembre de 1992.

[2] “Instrucciones para donar a la yihad: «Pones huérfanos y ya está»”, Manuel Marraco, El Mundo, 6 de abril de 2021.