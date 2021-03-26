Сегодня Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров для участия в Саммите лидеров по вопросам климата, который он проведет 22 и 23 апреля. Виртуальный Саммит лидеров будет транслироваться в прямом эфире.
В первый же день своего пребывания в должности Президент Байден принял меры по возвращению Соединенных Штатов к Парижскому соглашению. Через несколько дней, 27 января, он объявил, что вскоре проведет саммит лидеров в стремлении мобилизовать усилия крупнейших экономик по преодолению климатического кризиса.
Саммит лидеров по вопросам климата подчеркнет безотлагательность – и экономические выгоды – более активных действий по борьбе с изменением климата. Он станет важной вехой на пути к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС-26) в ноябре этого года в Глазго.
В последние годы ученые подчеркнули необходимость ограничить потепление планеты до 1,5 градусов Цельсия, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата. Ключевая цель как Саммита лидеров, так и КС-26 будет заключаться в активизации усилий, которые позволят достичь этой цели в 1,5 градуса. На саммите также будут представлены примеры того, как расширение климатических амбиций приведет к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, продвижению инновационных технологий и поможет уязвимым странам адаптироваться к воздействиям климата.
К началу Саммита Соединенные Штаты объявят амбициозную цель по выбросам на 2030 год в качестве своего нового определяемого на национальном уровне вклада в соответствии с Парижским соглашением. В своем приглашении Президент призвал лидеров использовать Саммит как возможность изложить, как их страны также будут способствовать усилению климатических амбиций.
В рамках Саммита будет вновь созван возглавляемый США Форум крупнейших экономик по энергетике и климату, который объединяет 17 стран, на долю которых приходится примерно 80 процентов глобальных выбросов и мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Президент также пригласил глав других стран, которые демонстрируют уверенное лидерство в области климата, особенно уязвимы к климатическим воздействиям или намечают инновационные пути к экономике с нулевым уровнем выбросов. В Саммите также примет участие небольшое количество лидеров бизнеса и гражданского общества.
В числе ключевых тем Саммита:
Активизация усилий крупнейших экономик мира по сокращению выбросов в течение этого критически важного десятилетия, чтобы удержать предел потепления в 1,5 градуса Цельсия в пределах досягаемости.
Мобилизация финансовых средств государственного и частного секторов для обеспечения перехода к нулевому уровню выбросов и помощи уязвимым странам в преодолении последствий изменения климата.
Экономические выгоды от действий по борьбе с изменением климата с особым упором на создание рабочих мест и важность обеспечения того, чтобы все общины и работники извлекли выгоду из перехода к новой экономике с чистой энергией.
Стимулирование трансформационных технологий, которые могут помочь сократить выбросы и адаптироваться к изменению климата, а также создать огромные новые экономические возможности и построить отрасли будущего.
Презентация субнациональных и негосударственных субъектов, которые привержены экологическому восстановлению и справедливому видению ограничения потепления до 1,5 градусов по Цельсию и тесно сотрудничают с национальными правительствами в продвижении амбиций и устойчивости.
Обсуждение возможностей укрепления потенциала защиты жизни и средств к существованию от последствий изменения климата, решения глобальных проблем безопасности, связанных с изменением климата и его воздействием на готовность, а также рассмотрения роли природных решений в достижении целей чистого нуля к 2050 году.
Более подробная информация о повестке дня Саммита, дополнительных участниках, доступе для средств массовой информации и общественном просмотре будет предоставлена в ближайшие недели.
Президент пригласил к участию в Саммите следующих лидеров:
• Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун
• Президент Аргентины Альберто Фернандес
• Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
• Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
• Премьер-министр Бутана Лотай Черинг
• Президент Бразилии Жаир Болсонару
• Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
• Президент Чили Себастьян Пиньера
• Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
• Президент Колумбии Иван Дуке Маркес
• Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди
• Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
• Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
• Председатель Европейского совета Шарль Мишель
• Президент Франции Эммануэль Макрон
• Президент Габона Али Бонго Ондимба
• Канцлер Германии Ангела Меркель
• Премьер-министр Индии Нарендра Моди
• Президент Индонезии Джоко Видодо
• Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
• Премьер-министр Италии Марио Драги
• Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс
• Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
• Президент Кении Ухуру Кениата
• Президент Республики Маршалловы Острова Дэвид Кабуа
• Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
• Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
• Президент Нигерии Мухаммаду Бухари
• Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг
• Президент Польши Анджей Дуда
• Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
• Президент Российской Федерации Владимир Путин
• Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
• Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун
• Президент Южной Африки Матамела Сирил Рамафоса
• Премьер-министр Испании Педро Санчес
• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
• Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
• Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг