Сегодня Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров для участия в Саммите лидеров по вопросам климата, который он проведет 22 и 23 апреля. Виртуальный Саммит лидеров будет транслироваться в прямом эфире.

В первый же день своего пребывания в должности Президент Байден принял меры по возвращению Соединенных Штатов к Парижскому соглашению. Через несколько дней, 27 января, он объявил, что вскоре проведет саммит лидеров в стремлении мобилизовать усилия крупнейших экономик по преодолению климатического кризиса.

Саммит лидеров по вопросам климата подчеркнет безотлагательность – и экономические выгоды – более активных действий по борьбе с изменением климата. Он станет важной вехой на пути к Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС-26) в ноябре этого года в Глазго.

В последние годы ученые подчеркнули необходимость ограничить потепление планеты до 1,5 градусов Цельсия, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата. Ключевая цель как Саммита лидеров, так и КС-26 будет заключаться в активизации усилий, которые позволят достичь этой цели в 1,5 градуса. На саммите также будут представлены примеры того, как расширение климатических амбиций приведет к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, продвижению инновационных технологий и поможет уязвимым странам адаптироваться к воздействиям климата.

К началу Саммита Соединенные Штаты объявят амбициозную цель по выбросам на 2030 год в качестве своего нового определяемого на национальном уровне вклада в соответствии с Парижским соглашением. В своем приглашении Президент призвал лидеров использовать Саммит как возможность изложить, как их страны также будут способствовать усилению климатических амбиций.

В рамках Саммита будет вновь созван возглавляемый США Форум крупнейших экономик по энергетике и климату, который объединяет 17 стран, на долю которых приходится примерно 80 процентов глобальных выбросов и мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Президент также пригласил глав других стран, которые демонстрируют уверенное лидерство в области климата, особенно уязвимы к климатическим воздействиям или намечают инновационные пути к экономике с нулевым уровнем выбросов. В Саммите также примет участие небольшое количество лидеров бизнеса и гражданского общества.

В числе ключевых тем Саммита:

Активизация усилий крупнейших экономик мира по сокращению выбросов в течение этого критически важного десятилетия, чтобы удержать предел потепления в 1,5 градуса Цельсия в пределах досягаемости.

Мобилизация финансовых средств государственного и частного секторов для обеспечения перехода к нулевому уровню выбросов и помощи уязвимым странам в преодолении последствий изменения климата.

Экономические выгоды от действий по борьбе с изменением климата с особым упором на создание рабочих мест и важность обеспечения того, чтобы все общины и работники извлекли выгоду из перехода к новой экономике с чистой энергией.

Стимулирование трансформационных технологий, которые могут помочь сократить выбросы и адаптироваться к изменению климата, а также создать огромные новые экономические возможности и построить отрасли будущего.

Презентация субнациональных и негосударственных субъектов, которые привержены экологическому восстановлению и справедливому видению ограничения потепления до 1,5 градусов по Цельсию и тесно сотрудничают с национальными правительствами в продвижении амбиций и устойчивости.

Обсуждение возможностей укрепления потенциала защиты жизни и средств к существованию от последствий изменения климата, решения глобальных проблем безопасности, связанных с изменением климата и его воздействием на готовность, а также рассмотрения роли природных решений в достижении целей чистого нуля к 2050 году.

Более подробная информация о повестке дня Саммита, дополнительных участниках, доступе для средств массовой информации и общественном просмотре будет предоставлена ​​в ближайшие недели.

Президент пригласил к участию в Саммите следующих лидеров:

• Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун

• Президент Аргентины Альберто Фернандес

• Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

• Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

• Премьер-министр Бутана Лотай Черинг

• Президент Бразилии Жаир Болсонару

• Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

• Президент Чили Себастьян Пиньера

• Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

• Президент Колумбии Иван Дуке Маркес

• Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди

• Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

• Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

• Председатель Европейского совета Шарль Мишель

• Президент Франции Эммануэль Макрон

• Президент Габона Али Бонго Ондимба

• Канцлер Германии Ангела Меркель

• Премьер-министр Индии Нарендра Моди

• Президент Индонезии Джоко Видодо

• Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

• Премьер-министр Италии Марио Драги

• Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс

• Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

• Президент Кении Ухуру Кениата

• Президент Республики Маршалловы Острова Дэвид Кабуа

• Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

• Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

• Президент Нигерии Мухаммаду Бухари

• Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг

• Президент Польши Анджей Дуда

• Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

• Президент Российской Федерации Владимир Путин

• Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

• Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун

• Президент Южной Африки Матамела Сирил Рамафоса

• Премьер-министр Испании Педро Санчес

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

• Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

• Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг