Сегодня Президент Джозеф Байден-младший виртуально принял участие в плановом саммите Европейского совета. На встрече с главами государств и правительств 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) под председательством Председателя Европейского совета Шарля Мишеля Президент США подтвердил свою приверженность активизации отношений между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Он заявил, что сильный ЕС отвечает интересам США, отметив наши общие демократические ценности и крупнейшее в мире торгово-инвестиционное партнёрство. Он призвал к тесному сотрудничеству в решении общих задач, включая борьбу с COVID-19, противодействие угрозе изменения климата, углубление наших экономических связей и обеспечение того, чтобы правила поведения устанавливались демократиями, а не автократиями. Президент также выразил желание работать вместе по общим внешнеполитическим интересам, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам.