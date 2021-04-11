Kuzey İrlanda’da 4 Nisan 2021’den beri sokak çatışmaları yeniden başladı.

Brexit, Hayırlı Cuma barış anlaşmasının (Birlikçiler tarafından « Good Friday » olarak adlandırılan) hükümlerini geçersiz kıldı [1]. Bununla birlikte, çatışmanın şartları 1998’den beri tersine çevrildi. Birleşik Krallık, ne pahasına olursa olsun Kuzey İrlanda’daki işgalini sürdürmeye artık istekli görünmüyor. Bu nedenle, iki İrlanda arasında değil ama Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya arasında yeniden bir gümrük sınırı kurmayı kabul etti. Bunun üzerine, bu kez Krallığa sadık olanlar isyan ediyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, sorunun şiddet veya suçla çözülemeyeceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu.

Durum, 10 Temmuz’da Boyne Savaşı’nın (1690) yıldönümü sırasında daha da alevlenebilir. Turuncular, bu yıldönümünde Hollanda’nın Protestan Kralı III. William’ın, İrlanda’nın din esasına göre bölünmesini tesis eden İngiltere’nin Katolik Kralı I. Jacques karşısındaki zaferini kutlayacaklar.