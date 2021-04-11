Информационные агентства распространили снимки о встрече 6 апреля 2021 г. в Анкаре турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с высшими должностными лицами ЕС – председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На снимках видно, что на троих там было только два кресла. Госпожа фон дер Ляйден вынуждена была, постояв какое-то время, присесть на софу.

Европейские СМИ представили этот инцидент как оскорбление, адресованное турецким диктатором в адрес Европейского союза. Они увидели в этом подтверждение его мачизма. Однако это далеко не так, и за этим скрывается серьёзная проблема внутри Европейского союза.

Встреча должна была состояться в Брюсселе, но президент Эрдоган сделал всё, чтобы перенести её в Анкару. Соответствующие службы обеих сторон по телефону обговорили все условия встречи. Обстановка помещения, в которой происходила встреча, соответствовала требованиям Европейского союза. Так что президент Эрдоган вовсе не хотел унизить Урсулу фон дер Ляйен.

Чтобы осмыслить происшедшее, нужно рассмотреть это событие в контексте эволюции учреждений Союза.

Совещание глав государств и правительств стран Европейского союза (25 марта 2021 г.

25 марта, то есть за тринадцать дней до встречи в Анкаре, состоялось совещание глав государств и правительств Европейского союза. Из-за эпидемии Covid-19 оно проходило в режиме видеоконференции. В работе приняли участие 27 глав государств под председательством Шарля Мишеля и их главный шеф – президент Соединённых Штатов Джо Байден [1]. Последний прямо подтвердил, что Вашингтон нуждается в сильном Европейском союзе, но под его началом. Он высказал также несколько указаний, в частности, о поддержании добрых отношений с Турцией, несмотря на существующие разногласия (разграничение границ в восточном Средиземноморье, военная оккупация Кипра, Ирака и Сирии, нарушение эмбарго ООН в отношении Ливии, религиозное вмешательство в Европе).

Президент Трамп намеревался имперские отношения Соединённых Штатов с другими странами заменить коммерческими связями. Он подверг сомнению необходимость существования НАТО и ЕС. Он сказал, что за Европу должны отвечать сами европейцы. Однако попытка возврата Соединённых Штатов к мировому порядку, существовавшему до Второй мировой войны, не увенчалась успехом. Все европейские руководители считают более комфортным спрятаться за «американским зонтиком» и платить за него.

Европейский союз был создан в несколько этапов.

В 1949 г. Соединённые Штаты и Соединённое Королевство включают всю Западную Европу в неравноправный союз – НАТО. По результатам переговоров с СССР они превращают её в зону влияния. Затем в 1957 г. они договариваются с шестью странами-членами НАТО (одна из которых была ими оккупирована) заключить Римский договор и создать Европейское экономическое сообщество – предшественник Европейского союза. Эта организация должна была структурировать общий рынок с навязанными НАТО торговыми правилами. Поэтому ЕЭС было организовано вокруг двух структур: бюрократической Европейской комиссии, цель которой состояла в приспособлении англосаксонских норм НАТО к местным условиям стран-членов, и Совета глав государств и правительств, призванного обеспечить выполнение принятых решений всеми странами Сообщества. Обе эти структуры находились под контролем Парламентской ассамблеи, состоящей из депутатов национальных парламентов.

Этот механизм холодной войны был направлен против СССР, и его целесообразность была поставлена под вопрос с развалом последнего в 1991 г. После многочисленных перипетий Вашингтон создаёт новую архитектуру: госсекретарь Джеймс Бейкер перед заседанием Совета глав государств и западноевропейских правительств заявляет о том, что НАТО и ЕЭС, переименованное в Европейский союз, примет в свой состав всех бывших членов Варшавского договора, за исключением России. Все учреждения, созданные для 6 стран-членов, должны быть преобразованы для управления 28 странами, и даже больше.

Когда президент Трамп решает освободить свою страну от имперских обязательств, ряд европейских политиков предлагают преобразовать Европейский союз в независимую и суверенную супердержаву, подобную США и в ущерб входящим в него странам. Они подвергают цензуре бюджет Италии, проводят суд над Венгрией и Польшей, но встречают большое сопротивление, и им не удаётся превратить Комиссию в супер-государство. Возвращение «крёстного отца» – США после избрания президента Джо Байдена позволяет предугадать некоторые изменения в работе властных учреждений Союза: Комиссия и дальше будет приспосабливать всё более многочисленные нормы НАТО и Совета к использованию с учётом национального права, но ввиду возросшего числа стран-членов исполнительная власть должна быть закреплена за председателем Совета (сегодня им является Шарль Мишель).

До сих пор председатели Комиссии и Совета обладали равными правами. Если председатель Комиссии возглавлял многочисленную бюрократию, то председатель Совета был клерком, в обязанности которого входило установление повестки дня и регистрация принятых решений. Но и тот и другой всего лишь чиновники, которые никем не избираются. Согласно протоколу, у них один и тот же статус.

Поэтому Шарль Мишель хотел предстать перед Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве главы союзного государства, тогда как председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен всего лишь его «Премьер-министр».

Шарль Мишель цепляется за свой стул, а Урсула фон дер Ляйен протестует слегка ухмыльнувшись.

«Протокольный инцидент» в Анкаре спровоцировал никто иной, как Шарь Мишель. А президент Эрдоган с радостью пошёл ему на встречу, так как этим самым он внёс раскол в Европейский союз. Если внимательно всмотреться в видеосъёмки, можно заметить, что Шарль Мишель поднимается по ступенькам Белого дворца не обращая внимания на Урсулу фон дер Ляйен, а войдя в кабинет, занимает свободное кресло и цепляется за него вместо того, чтобы уступить место даме или вместе с нею покинуть помещение, если им не принесут ещё одно кресло. И если вы прочтёте его заявление, сделанное по окончанию встречи, вы увидите, что он даже не упоминает об этом инциденте [2]. Но на турецких видео можно заметить, что софа, на которую села председатель Комиссии, находится напротив другой софы, на которой сидит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что соответствует европейскому протоколу. Ведь в Турции нет Премьер-министра, поскольку вся власть принадлежит президенту, и господин Чавушоглу на законном основании находится напротив европейского «Премьер-министра».

Так что речь идёт не о дипломатическом инциденте, а о попытке Шарля Мишеля присвоить себе властные полномочия в Европейском союзе в ущерб союзу. Но настоящая борьба за власть только начинается.