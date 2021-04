Ayman Adlbi, president for the Islamic Conference of Spain, og Mohamed Hatem Rohaibani, økonomiansvarlig og kasserer i en av de største moskeene i Europa, Mezquita Central de Madrid, er pågrepet og siktet for terrorfinansiering.

The Islamic Conference of Spain er den eneste lovlige representative organisasjon for islam og muslimer i Spania [1]..

De to siktede sto i spissen for innsamling av penger til humanitære formål, som viste seg å være et skalkeskjul. I realiteten ble de innsamlede midlene overført til Al-Qaida i Syria. Islamistene i Syria hadde allerede fått overført 144 710 euro da de to siktede ble pågrepet, ifølge spansk politi.

Månedlige donasjoner på ca. 30 euro til "foreldreløse" ble i realiteten overført til jihadister. De ulovlige pengeoverføringene ble avdekket ved hjelp av telefonavlytting, som ifølge politiet ikke levner noen tvil om hvordan de ulovlige pengeoverføringene ble utført [2].

Ayman Adlbi ble valgt til president for the Islamic Commission of Spain i 2020. Han skal etter sigende være medlem av Det muslimske brorskapet i Syria og bosatte seg angivelig i Spania etter det mislykkede kuppforsøket ("Hama-opprøret") i 1978. Kuppforsøket ble planlagt av det hemmelige brorskapet han selv var medlem i med hjelp fra USA. Adlibi skal ha blitt tildelt spansk statsborgerskap på 1980-tallet.